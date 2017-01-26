Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«Притяжение» (Россия)

Жанр – фантастика

Режиссер - Фёдор Бондарчук, сценарий - Олег Маловичко, Андрей Золотарев, продюсеры - Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель

В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Cinema Plus»

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Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертаново оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…

«Великая стена» (Китай, США)

Жанр - фэнтези, боевик, триллер, приключения

Режиссер - Чжан Имоу, сценарий - Карло Бернард, Даг Миро, Тони Гилрой, продюсеры -Джон Дж. Джашни, Питер Лоэр, Чарльз Ровен

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Энди Лау, Эдди Пэн, Нуман Акар

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Низами»

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Imdb: 6,3

Rotten tomatoes: 6/10

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.

«Балерина» (Франция, Канада)

Жанр - фэнтези, боевик, триллер, приключения

Режиссеры - Эрик Саммер, Эрик Уорин, сценарий - Кэрол Ноубл, Эрик Саммер, Лорен Зэйтун, продюсер - Валери д’Отей, Николя Дюваль-Адассовски, Андре Руле

В главных ролях: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Камилль Коттен, Элана Дункельман, Джули Ханер

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Низами»

Расписание в к/т «Азербайджан»

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Imdb: 6,8

Rotten tomatoes: 6,2/10

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.

«Семейное ограбление» (Франция)

Жанр – комедия

Режиссер - Паскаль Бурдьо, сценарий - Кароль Жакобби, Мишель Жакобби, Джульетт Сэйлс, продюсеры - Клементе Мисерез, Маттье Вартер, Мишель Жакобби

В главных ролях: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон

Расписание в к/т «Park Cinema»

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Imdb: 4,8

Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…

«Молчание» (Мексика, Тайвань,США)

Жанр – драма, история

Режиссер - Мартин Скорсезе, сценарий -Джей Кокс, Мартин Скорсезе, Сюсаку Эндо, продюсеры - Витторио Чекки Гори, Барбара Де Фина, Рэндолл Эмметт

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата

Расписание в к/т «Park Cinema» (фильм демонстрируется на английском языке)

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Imdb: 7,4

Rotten tomatoes: 7,6/10

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.

Ф.В, Г.Р.