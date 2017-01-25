Фильм режиссера Тогрула Мамедова «Bayram axşamı» поступит в прокат в кинотеатры Азербайджана 16 февраля.
В комедии, официальный трейлер которой уже доступен для просмотра в социальных сетях, Т.Мамедов выступил не только как режиссер, но и как автор сценария, который был написан в сотрудничестве с Фаризом Алиевым и Джамилем Маммедли.
Продюсер проекта – заслуженный артист Мурад Дадашов, который также сыграл в картине одну из ролей.
В комедии задействованы Ислам Мехралиев, Оксана Расулова, Джамиль Мамедли, Ася Абдуллаева, Акпер Ализаде, Хосе Бернардо и другие актеры.
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Ф.В, Г.Р.