Несколько минут назад в Лос-Анджелесе завершилась церемония объявления номинантов на премию «Оскар» этого года.

Фаворитом 89-й церемонии вручения самой престижной кинопремии стал, как и ожидалось, фильм Дэмьена Шазелла «Ла-ла Ленд» - мюзикл с 14 номинациями повторил рекорд нашумевших «Титаника» и «Бен Гура». В число претендентов на победу вошли Эмма Стоун, Райан Гослинг, Мэрил Стрип, Натали Портман, Кейси Аффлек, Том Форд, Дев Патель, Хью Грант, Николь Кидман и многие другие.

Полный список номинантов «Оскара-2017»:

Лучший фильм (Best Picture)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Лев» (Lion)

«Лунный свет» (Moonlight)

«Любой ценой» (Hell or Hight Water)

«Манчестер у моря» (Manchester By the Sea)

«Ограды» (Fences)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Прибытие» (Arrival)

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures)

Лучший режиссер (Best Director)

Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»

Барри Дженкинс – «Лунный свет»

Кеннет Лонерган - «Манчестер у моря»

Дени Вильнёв - «Прибытие»

Мэл Гибсон – «По соображениям совести»

Лучший актер (Best Actor)

Вигго Мортенсен - «Капитан Фантастик»

Райан Гослинг - «Ла-Ла Ленд»

Кейси Аффлек - «Манчестер у моря»

Дензел Вашингтон - «Ограды»

Эндрю Гарфилд - «По соображениям совести»

Лучшая актриса (Best Actress)

Натали Портман - «Джеки»

Эмма Стоун - «Ла-Ла Ленд»

Изабель Юппер - «Она»

Мэрил Стрип - «Флоренс Фостер Дженкинс»

Рут Нега - «Лавинг»

Лучший актер второго плана (Best Supporting Actor)

Дев Патель - «Лев»

Махершала Али - «Лунный свет»

Джефф Бриджес - «Любой ценой»

Майкл Шеннон - «Под покровом ночи»

Лукас Хеджес - «Манчестер у моря»

Лучшая актриса второго плана (Best Supporting Actress)

Николь Кидман - «Лев»

Наоми Харрис - «Лунный свет»

Мишель Уильямс - «Манчестер у моря»

Виола Дэвис - «Ограды»

Октавия Спенсер - «Скрытые фигуры»

Лучший сценарий (Best Original Screenplay)

Дэмьен Шазелл - «Ла-Ла Ленд»

Тейлор Шеридан - «Любой ценой»

Кеннет Лонерган - «Манчестер у моря»

Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, «Лобстер»

Лучший адаптированный сценарий (Best Adapted Screenplay)

Люк Дейвис - «Лев»

Барри Дженкинс - «Лунный свет»

Огаст Уилсон - «Ограды»

Том Форд - «Под покровом ночи»

Эрик Хайссерер - «Прибытие»

Элисон Шредер, Тед Мелфи, «Скрытые фигуры»

Лучшая операторская работа (Best Cinematography)

Линус Сандрегн, «Ла-ла Ленд»

Григ Фрейзер, «Лев»

Джеймс Лэкстон, «Лунный свет»

Родриго Прието, «Молчание»

Лучший дизайн костюмов (Best Costume Design)

Коллин Этвуд, «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Консолата Бойл, «Флоренс Фостер Дженкинс» (Florence Foster Jenkins)

Мадлин Фонтен, «Джеки» (Jackie)

Мэри Зофрис, «Ла-ла Ленд» (La La Land)

«Союзники» (Allied)

Лучший монтаж (Best Film Editing)

Джо Уолкер, «Прибытие» (Arrival)

Джон Гилберт, «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

Джейк Робертс, «Любой ценой» (Hell or High Water)

Том Кросс, «Ла-ла Ленд» (La La Land)

Джои МакМиллон, Нэт Сандерс, «Лунный свет» (Moonlight)

Лучший грим и прически (Best Makeup and Hairstyling)

Лав Ларсон, Ева Кон Бар, «A Man Called Ove»

Энн Кэролл, Джоэл Харлоу, «Стартрек: Бесконечность» (Star Trek Beyond)

«Отряд самоубийц»

Лучшая музыка (Best Original Score)

«Ла-ла Ленд» (La La Land), Джастин Гурвиц

«Лев» (Lion), Дастин О'Халлоран

«Лунный свет» (Moonlight), Николас Бриттел

«Джеки»

«Пассажиры»

Лучшая песня (Best Original Song)

Audition (The Fools Who Dream) («Ла-ла Ленд»)

City of Stars («Ла-ла Ленд»)

How Far I'll Go («Моана»)

Can't Stop The Feeling! («Тролли»)

Empty Chair

Лучшая работа художника-постановщика (Best Production Design)

«Прибытие» (Arrival)

«Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

«Да здравствует Цезарь!» (Hail, Caesar!)

«Пассажиры» (Passengers)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Прибытие

Лучший звуковой монтаж (Best Sound Editing)

«Прибытие» (Arrival)

«Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Чудо на Гудзоне» (Sully)

Лучший звук (Best Sound Mixing)

«Прибытие» (Arrival)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (Rogue One: A Star Wars Story)

«13 часов: Тайные солдаты Бенгази» (13 Hours)

Лучшие визуальные эффекты (Best Visual Effects)

«Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon)

«Доктор Стрэндж» (Doctor Strange)

«Книга джунглей» (The Jungle Book)

«Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (Rogue One: A Star Wars Story)

Лучший анимационный полнометражный фильм (Best Animated Feature Film)

«Зверополис» (Zootopia)

«Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings)

«Моана» (Moana)

«Твое имя» (Your Name)

«Красная черепаха» (The Red Turtle)

«Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini)

Лучший фильм на иностранном языке (Best Foreign Language Film)

«Танна» (Tanna), Австралия, Мартин Батлер, Бэнтли Дин

«Моя земля», (Land of Mine), Дания, Мартин Зандвлиет

«Тони Эрдманн», (Toni Erdmann), Германия, Марен Аде

«Коммивояжер» (The Salesman), Иран, Асгар Фархади

«A Man Called Ove», Швеция, Ханнес Холм

«Рай» (Paradise), Россия, Андрей Кончаловский

Лучший документальный полнометражный фильм (Best Documentary Feature)

«Cameraperson», Кирстен Джонсон

«Я вам не негр» (I Am Not Your Negro), Рауль Пек

«Анимированная жизнь» (Life, Animated), Роджер Росс Уильямс

«О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America), Эзра Эдельман

«Тринадцатая» (13th), Ава Дю Верней

Лучший документальный короткометражный фильм (Best Documentary (Short Subject)

«Крайности» (Extremis), Дэн Краусс

«4.1 Miles» (Daphne Matziaraki)

«Joe's Violin» (Kahane Cooperman, Raphaela Neihausen)

Watani: My Homeland

«The White Helmets» (Orlando von Einsiedel, Joanna Natasegara)

Лучший анимационный короткометражный фильм (Best Short Film (Animated)

«Голова исчезает» (The Head Vanishes)

«Путь к сердцу» (Inner Workings)

«Жемчужина» (Pearl)

Pear and Cider Cigarettes

Piper

Лучший художественный короткометражный фильм (Best Short FIlm (Live Action)

«Ennemis Interieurs» (Selim Azzazi)

La Femme et le TGV

Sing

«Silent Nights» (Aske Bang; Kim Magnusson)

«Timecode» (Juanjo Gimenez)

