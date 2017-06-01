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Культура

Продолжается продажа билетов на детский шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» – ФОТО - ВИДЕО 01.06.2017 11:05

Как стало известно, артисты занятые в мюзикле «Алиса - навстречу новым приключениям», приготовили маленьким зрителям необычный сюрприз.

Создатели шоу сохранили ключевые сцены произведения Кэрролла. Автором сценария мюзикла является выпускник Американской школы искусств.

Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актёрская игра и выразительная, яркая музыка не оставят равнодушными ни юных зрителей, ни взрослую аудиторию.

Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками. Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королев, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, БамблБи, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, ШокВейв и Гальватрон - со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это Страна чудес.

Шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Льюисом Кэрроллом в сказке «Алиса в Стране чудес».

Столько ещё красок, тайн, добра, красоты хранятся в Стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - увидеть ее собственными глазами.

Показ зрелищного детского шоу-мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям» состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 11 июня в 12:00.

Цена билетов - от 10 до 23 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах города. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 050 291 50 51, 050 856 01 02, 012 493 00 63.

Предлагаем вниманию читателей эксклюзивный видеоролик с первых премьер мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям»

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