Произведение композитора Туркара Гасымзаде прозвучало на концерте в Цинциннати – ФОТО

В США вновь прозвучало произведение азербайджанского композитора Туркара Гасымзаде.

На концерте произведений композиторов Цинциннати и Чикаго, организованном организацией современной музыки Cincinnati Soundbox, в исполнении американского пианиста Кристофера Ручинского прозвучало произведение Туркара Гасымзаде «Zikr» для фортепиано.

«Выражаю благодарность композитору Туркару Гасымзаде за его трансцендентную музыку. Думаю, она захватила воображение аудитории и повела ее в далекое звуковое путешествие...» - делится впечатлениями о прошедшем концерте пианист Кристофер Ручинский.

Отметим, что сам композитор не смог участвовать на концерте из-за занятости преподавательской работой в Национальной консерватории в Баку.

Более подробную информацию о творческой деятельности Т.Гасымзаде можно узнать на официальном сайте композитора, пройдя по ссылке.

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В Норвегии состоялся авторский концерт азербайджанского композитора Туркара Гасымзаде – ФОТО

В Нью-Йорке состоялся концерт азербайджанского композитора Туркара Гасымзаде

Ф.В, Г.Р.