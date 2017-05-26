USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Культура

Произведение композитора Туркара Гасымзаде прозвучало на концерте в Цинциннати – ФОТО 26.05.2017 15:48

В США вновь прозвучало произведение азербайджанского композитора Туркара Гасымзаде.

На концерте произведений композиторов Цинциннати и Чикаго, организованном организацией современной музыки Cincinnati Soundbox, в исполнении американского пианиста Кристофера Ручинского прозвучало произведение Туркара Гасымзаде «Zikr» для фортепиано.

«Выражаю благодарность композитору Туркару Гасымзаде за его трансцендентную музыку. Думаю, она захватила воображение аудитории и повела ее в далекое звуковое путешествие...» - делится впечатлениями о прошедшем концерте пианист Кристофер Ручинский.

Отметим, что сам композитор не смог участвовать на концерте из-за занятости преподавательской работой в Национальной консерватории в Баку.

Более подробную информацию о творческой деятельности Т.Гасымзаде можно узнать на официальном сайте композитора, пройдя по ссылке.

Читайте по теме:

Туркар Гасымзаде: «Я верю, что импульсом к новым тенденциям в мировой музыке в будущем послужит потенциал именно нашей музыки»

В Норвегии состоялся авторский концерт азербайджанского композитора Туркара Гасымзаде – ФОТО

В Нью-Йорке состоялся концерт азербайджанского композитора Туркара Гасымзаде

Ф.В, Г.Р.

250количество просмотров
Произведение композитора Туркара Гасымзаде прозвучало на концерте в Цинциннати – ФОТО
Любимая бакинцами Дина Тумаркина вновь поднимется на родную сцену Русской драмы в честь своего юбилея
В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию легендарного Муслима Магомаева – ФОТО

Главное управление культуры и туризма города Баку организовало концерт, посвященный 75-летнему юбилею легендарного певца Муслима Магомаева.
Продолжается продажа билетов на детское шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» – ФОТО - ВИДЕО
Состоялось публичное чтение романа скандально известного автора – ФОТО
Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО

Сольным концертом популярного турецкого исполнителя Бурака Кута завершилась в воскресенье
Матрешки с бакинским характером: новый символ города, созданный Сабиной Сафаровой – ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОАзербайджанец оказался самым богатым наследником России по версии Forbes - ФОТОПассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕОКак сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТОСМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святогоМинобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулумаФанат «МЮ»: «Златан, останься в команде, и ты сможешь переспать с моей женой» – ФОТОНевеста Криштиану Роналду беременна - ФОТОНа саммите НАТО Трамп оттолкнул премьера Черногории, чтобы попасть в первый ряд - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 мая16:04 Криминальный авторитет «Робсон»: «Глубокоуважаемый мною Серж Саргсян…» - ФОТО - ВИДЕО15:56 1 июня аттракционы на Бакинском бульваре для детей будут бесплатными15:48 Произведение композитора Туркара Гасымзаде прозвучало на концерте в Цинциннати – ФОТО15:37 Госпогранслужба Азербайджана прокомментировала задержание зампреда партии Народного фронта15:32 Армянский военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе15:24 Расул Чунаев провел мастер-класс для особенного ребенка – ВИДЕО15:16 В районах Азербайджана пройдут дожди и грозы15:08 Армения выставит на приватизацию Дом приемов правительства15:08 Стюард Бакстер: «Успехи Ндлову в Азербайджане недостаточны для вызова в сборную. Азербайджан – это не Италия»15:00 Вооруженное нападение в Египте: 23 погибших – ФОТО – ВИДЕО14:52 Ирина Шейк впервые вышла на подиум после рождения дочери – ФОТО14:43 «Кяпяз» расстался еще с тремя легионерами14:36 В Азербайджане учителя, показавшие очень слабый результат на диагностическом оценивании знаний, будут сокращены14:28 Очищено от мин свыше 2,15 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО14:20 27 мая в Баку и на Абшероне тепло и без осадков