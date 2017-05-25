2 июня Русский драматический театр совместно с обществом АзИз проводит встречу с народной артисткой Азербайджана, лауреатом Государственной премии Азербайджанской СССР Диной Иосифовной Тумаркиной.

Популярная и любимая бакинцами актриса в самом начале 90-х уехала на постоянное место жительства в Израиль, где до недавнего времени продолжала свою профессиональную деятельность, а сегодня активно сотрудничает с обществом АзИз. Творческая жизнь актрисы, приехавшей из Одессы в Баку в 1955 году, сегодня, как и 55 лет назад полна профессиональной активности, идей и планов.

Недавно Дина Иосифовна Тумаркина стала гостьей Азербайджанского культурного центра в г.Афула (Израиль) на праздновании годовщины АДР. Актриса читала отрывки из произведений любимых литераторов, в число которых входят азербайджанские поэты, а зал ей вторил, подхватывая стихи Низами, Расула Рзы и Самеда Вургуна.

Говорят, что определение «бакинец» - навсегда. Это – правда. Правда и то, что нет такого бакинца, который не знал бы поэтического утверждения Вургуна: «Весь я твой, навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, Азербайджан».

И теперь, 27 лет спустя, любимая бакинцами актриса вновь поднимется на родную сцену. А те, кто придет в этот вечер в театр и вспомнит, что когда-то на этой сцене она сыграла Натали Пушкину в спектакле «Шаги командора», став лауреатом Госпремии; Надю в пьесе Рязанова и Брагинского «С легким паром!», мать Иисуса в пьесе Володина «Мать Иисуса», мать в пьесе И.Касумова «Шире круг», Диляру в пьесе Анара «Лето в городе», Аллу в пьесе Розова «Всадники», Гончу ханум в пьесе И.Эфендиева «В хрустальном дворце».

За лучшее исполнение женской роли в спектакле «Шире круг» Дина Тумаркина была награждена Почетной грамотой Министерства культуры СССР. Сыграла около 150 ролей, в том числе в спектаклях – «Мораль пани Дульской», «Униженные и оскорбленные», «Коллеги», «Укрощение строптивой», «Требуется лжец», «Дядя Ваня», «Коллеги», «Сирано де Бержерак», «Рассказ в телеграммах», «Шаги командора», «Валентин и Валентина», «Нечаянный свидетель» и др.

В Израиле Дина Иосифовна сыграла 11 ролей в разных театрах, из них шесть на иврите. Она – частый гость на радио и телевидении, участник множественных литературных и тематических вечеров, посвященных театральному и литературному искусству Азербайджана.

Сегодня она юбиляр, почетный и уважаемый гость в родном театре, человек, творчество которого помнит старшее поколение бакинцев, помнит и чтит. Творчество Дины Иосифовны Тумаркиной – это часть истории Русского драматического театра, часть той профессиональной жизни, которая помнится бакинцами по сей день. И они придут, чтобы выразить ей свою признательность и любовь, вспомнить прошлое и порадоваться настоящему.