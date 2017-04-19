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Культура

Детское шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» по многочисленным просьбам маленьких зрителей покажут еще раз – ФОТО - ВИДЕО 19.04.2017 18:28

В связи с ажиотажем вокруг премьера грандиозного детского шоу-мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям», который был показан в марте, и в связи с тем, что все билеты были раскуплены еще за неделю до спектакля, организаторы решили повторить показ этого шоу-мюзикла 23 апреля в 12.00 и 15.00.

Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актерская игра и выразительная, яркая музыка не оставят равнодушными как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.

Создатели шоу сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, автором сценария является выпускник Американской школы искусств.

Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками. Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королевы, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, БамблБи, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, ШокВейв и Гальватрон со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это страна чудес!

Шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Льюисом Кэрроллом в сказке «Алиса в стране чудес».

Столько еще красок, тайн, добра, красоты хранится в стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - это увидеть ее собственными глазами.

Зрелищный детский шоу-мюзикл состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 23 апреля в 12:00 и 15.00.

Цена билетов от 10 до 25 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах города, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 050 291 50 51, 050 856 01 02 и 012 493 00 63.

Г.М.

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