На днях в «Фейсбуке» активно обсуждалась публикация сайта "Вестник Кавказа" от 7 февраля о новом биографическом фильме, посвященном общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Об этом «Вестнику Кавказа», согласно публикации, сообщил продюсер фильма Игорь Лопатенок. Кроме того, по словам Виктора Сухорукова, также занятого в картине под рабочим названием «Человек с очень простой фамилией» (он играет роль руководителя органов внутренних дел и государственной безопасности Азербайджанской ССР, генерал-майора Степана Емельянова), в скором времени начнется озвучка фильма, в связи с чем актер планирует в скором времени прилететь в Баку.

При этом продюсер фильма отказался назвать исполнителя главной роли, а В. Сухоруков сообщил лишь то, что «он удивительно похож на Гейдара Алиева».

Однако затем в публикации говорится, что режиссером фильма является известный кинодраматург, кавалер ордена «Шохрет» Рамиз Фаталиев.

Кроме того, называется имя одного из исполнителей роли Гейдара Алиева (Александр Никитин, согласно публикации, должен сыграть роль Гейдара Алиева в молодые годы). В качестве доказательства статью иллюстрируют фотографии, на которых изображен Рамиз Фаталиев с актером Александром Никитиным.

Также сообщается, что всего актеров, занятых в главной роли, пять. Вся остальная информация о байопике окутана тайной: «все участники проекта отказываются раскрывать детали как сценария, так и съемочного процесса», - сообщает «Вестник Кавказа».

Мы связались с Рамизом Фаталиевым, чтобы уточнить сказанное в статье, потому что публикация «Вестника Кавказа» получила небывалый резонанс в соцсетях. Однако мэтр был удивлен:

- Дело в том, что я не имею отношения к этому проекту. Скорее всего, речь идет о фильме режиссера Вагифа Мустафаева. И я нахожусь в некоей растерянности относительно и того ажиотажа, который поднялся в соцсетях, и по поводу самой публикации. Что касается фотографии, на которой я разговариваю с Александром Никитиным, - то она относится к совершенно другому проекту, который пять лет назад был заморожен, - сказал Рамиз Фаталиев.