Одним из уникальных, богатых историей и традициями высших учебных заведений нашей страны является Бакинская академия хореографии, которая подарила как Азербайджану, так и всему миру лучших артистов балета и артистов национального ансамбля.

Уникальна Академия еще и потому, что на нынешнем этапе своего развития она охватывает все ступени образования и готовит как артистов, хореографов, балетмейстеров, так и музыкальных исполнителей, концертмейстеров, теоретиков искусства, искусствоведов, театроведов, режиссеров, сценографов и других специалистов, что основывается на учебном процессе самых престижных академий хореографии. Это позволяет на профессиональном уровне сохранить и развить лучшие достижения азербайджанского национального хореографического искусства.

Академия, сохранив 90-летние традиции хореографического образования, за период своей активной деятельности смогла реализовать меры по улучшению качества образования, соответствию его международным требованиям, внедрению лучших результатов хореографического образования и искусства в целом, что придало импульс для развития этого вида изящного искусства. Перед Академией, наряду с сохранением традиций классического балета, лучших достижений национального танцевального искусства, сегодня основной задачей ставится его развитие, а также изучение и внедрение новых и еще не изученных в Азербайджане течений современной мировой хореографии (к примеру, степ-балет, модерн-балет, джаз-балет и др.).

Для реализации всего задуманного руководство Академии концептуально отнеслось и к кадровой политике, пригласив на ключевые позиции в администрации Академии ученых, доцентов и профессоров, народных и заслуженных артистов республики, заслуженных деятелей искусств, заслуженных работников культуры, коими являются проректоры, заведующие кафедрами, художественный руководитель Бакинской академии хореографии, которые на протяжении многих лет вкладывали усилия и свой творческий потенциал в развитие национального искусства.

За прошедший период в Академии проделано немало работ как по становлению и развитию материально-технической базы, так и по улучшению учебного процесса, созданию творческой атмосферы, укреплению научной базы, налаживанию международного сотрудничества с ведущими учебными заведениями хореографического профиля за рубежом, в том числе, с прославленными Московской государственной академией хореографии, Санкт-Петербургской Академией русского балета им. А.Я.Вагановой, Московским институтом культуры, Национальной школой искусств Литвы имени Чурлёниса, Казахской национальной академией искусств имени Жургенова, Белорусским государственным университетом культуры и искусств, Казахской национальной академией хореографии и др. Бакинская академия хореографии стала членом Европейской Лиги Институтов искусств.

В целях развития и доведения до международного уровня национальной хореографии Академия приглашает самых известных специалистов для проведения мастер-классов. Только за прошедший год в Академии состоялись мастер-классы таких видных хореографов, как заслуженный артист Литовской Республики Пятрас Скирмантас, ведущий хореограф Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Александра Тихомирова, выдающийся нидерландский хореограф, заместитель директора танцевального департамента Нидерландской королевской Консерватории Том Босма, американский хореограф Марк Морис, аргентинский хореограф Хернан Охако. На днях состоятся мастер-классы британского артиста балета Уильяма Пратта.

В ближайшие месяцы в Академии ожидается официальный визит всемирно известной балерины, народной артистки Грузии и Российской Федерации Нина Ананиашвили.

Академия ведет большую работу по отправке своих педагогов и студентов в долгосрочные командировки в различные страны и в лучшие учебные заведения и театры балета и классического танца, что также поможет усовершенствованию национального балета.

Для популяризации хореографического искусства, в частности балета, Академия периодически проводит творческие вечера, юбилеи, концерты, конференции, конкурсы и прочие мероприятия как республиканского, так и международного уровня, что способствует воспитанию будущих звезд национальной и мировой сцены.

Яркими примерами могут служить Первый международный конкурс классического и национального танца имени Гамэр Алмасзаде, художественная композиция «Азербайджан – мой край» в рамках «Года мультикультурализма», премьера спектакля «Щелкунчик», которые были поставлены силами педагогов, учащихся и студентов Академии.

Вся деятельность Академии, о которой говорится выше, была высоко оценена государством и радушно воспринята общественностью страны. И нас радует, что наши усилия не напрасны и оцениваются по достоинству.

Абульфаз C. Бабазаде

Начальник отдела информации и связей с общественностью

Бакинской академии хореографии