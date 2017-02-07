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Культура

Азербайджан под покровом снега: выставка зимних пейзажей – ФОТО 07.02.2017 12:49

Недавно в галерее Art Tower в Старом городе открылась выставка «Зимние пейзажи Азербайджана», на которой была представлена подборка фотографий, демонстрирующих природные красоты нашей страны под снежным покровом.

Экспозиция была организована при содействии Arts Council Azerbaijan и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» с целью оказания поддержки талантливым фотографам.

Как отметил в беседе с корреспондентом 1news.az куратор выставки Рустам Гусейнов, идея подобного проекта зародилась во время посещения пейзажных выставок, на которых подавляющее большинство снимков обычно запечатлено в теплое время года.

«Я считаю, что зимний пейзаж того же красивого уголка может быть гораздо интереснее! Например, горное озеро с чистейшей водой, окаймленное зелеными вершинами летом, – взгляните на него зимой, когда слабое солнце будет бликовать от озерного льда, а покрытые снегом вершины гор роскошно обрамлять это восхитительное зрелище! Почему бы не показать, как красива наша страна зимой?», - говорит Рустам.

Отбирая кандидатов для проекта, куратор старался, чтобы в нем, помимо профессионалов в данной области, приняло участие как можно больше фотографов-любителей. Но, к сожалению, оказалось, что эта тематика привлекает не столь много людей, увлекающихся в нашей стране фотографией. Ведь для того чтобы снять красивый зимний пейзаж, надо в первую очередь до него добраться.

«В некоторые места, доступные летом, зимой попасть без хорошей альпинистской подготовки практически нереально. И потом, даже проводя съемки в более доступных местах, невозможно не учитывать фактор погоды. Если летом в таких походах можно устроить веселые пикники с песнями и застольем, то зимой холод дисциплинирует и не дает расслабиться», - отмечает Р.Гусейнов.

По словам собеседника, новички в подобные выходы часто сталкиваются с совершенно неожиданными для себя проблемами. Например, электронные батарейки на холоде очень быстро разряжаются, и это становится неприятным сюрпризом для многих. Нельзя сразу вносить электронный фотоаппарат с холода в теплое помещение, потому что некоторые из них очень плохо реагируют на резкую перемену температуры, и стоит еще учесть целый ряд моментов, которых не бывает при фотопрогулках в теплое время.

«При отборе мне больше всего понравились нестандартные пейзажи, например «Алтыагачский лес» Эмиля Гази и «Озеро Маралгель» Максима Скупова. На первом кадре показан лес, внезапно засыпанный ранним снегом, где еще зеленая листва деревьев парадоксально смотрится на фоне густого белого снега и тумана. А на втором – из-за внезапно теплой погоды часть озера освободилась ото льда, и растаял снег на берегу, в результате получился «весенний» передний план с зимой на заднем фоне», - рассказывает Рустам, привлекая наше внимание к завораживающим глаз фотографиям.

И напоследок куратор выразил сожаление, что не все наши граждане регулярно выезжают на природу и могут своими глазами увидеть эти восхитительные картины в действительности. Поэтому он рад, что фотографы Илькин Кенгерли, Денис Свечников, Ирада Асадова, Надежда Джавадова, Эмиль Гази, Рустам Гасымов, Вусала Юнусова, Максим Скупов и Николай Щеглов сделали возможной фотовыставку зимних пейзажей для жителей и гостей нашего города.

Лейла Мамедова      

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