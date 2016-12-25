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Культура

В Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Али и Нино» - ФОТО 25.12.2016 00:52

24 декабря в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна, в рамках Государственного заказа Министерства культуры и туризма и объявленного в стране «Года мультикультурализма», состоялась премьера спектакля «Али и Нино» по всемирно известному роману Курбана Саида.

В основу пьесы, созданной по данному произведению Валентиной Резниковой, легла хроника событий с 1914 по 1920 годы.

Любопытные факты из жизни азербайджанской аристократии, культурной и общественной жизни Баку того периода, взаимоотношения влюбленных, имеющих отношение к культуре и вере разных народов (азербайджанского и грузинского), а также роковые стечения обстоятельств, разлучивших Али и Нино, – всё это бакинцы увидели в спектакле режиссера-постановщика Ильгара Сафата.

Постановка танцев заслуженной артистки Азербайджана Нигяр Рзаевой. Художник-постановщик – Мустафа Мустафаев. В роли Али выступили артисты Руфат Назаров и Мурад Мамедов, в роли Нино – Хаджар Агаева.

Есть в спектакле герой по имени Ильяс бек. Это - друг Али, прототип одного из сыновей Зейналабдина Тагиева. Того, что воевал в татарском полку «Дикой дивизии». Его сыграл начинающий актер Ибрагим Чингиз, известный как талантливый исполнитель рэпа.

В роли потомственного аристократа Сафар хана Ширваншира (отца Али) – заслуженный артист Азербайджана Аскер Рагимов, отца Нино играют народный артист Азербайджана Мурад Ягизаров и Ягуб Зейналов. В роли матери Нино – Медина Муллаева. Народный артист Азербайджана Юрий Балиев занят в роли князя Дидиани. Заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев предстал в роли брата Сафар хана по имени Асад-ас-Салтане Ширваншир. Заслуженная артистка Азербайджана Эльмира Асланова играет княгиню Орбелиани. В целом, в спектакле занята большая часть труппы.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом.

АЗЕРТАДЖ

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