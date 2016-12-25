USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
Культура

Скончался народный артист Агахан Абдуллаев 25.12.2016 17:28

После продолжительной болезни скончался народный артист Азербайджана, ханенде Агахан Абдуллаев.

Мастер мугама А.Абдуллаев родился в 1950 году в селе Амирджан города Баку.

После завершения Средней специализированной музыкальной школы имени А.Зейналлы в 1973 году был приглашен на должность учителя мугама в Дом культуры им. Абилова, а в 1977 году стал преподавателем мугама в музшколе им.А.Зейналлы.

За годы сценической деятельности выступал с концертными программами в России, Казахстане, Грузии, США, Австрии, Бельгии, Тунисе, Турции и других странах.

В 1992 году был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 1998 году – народного артиста. А.Абдуллаев также является лауреатом международной премии «Золотая чинара» (Qızıl çinar) Фонда Гейдара Алиева.

АЗЕРТАДЖ

4926количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Из воды подняли тела десяти погибших в катастрофе Ту-154 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВедущий солист хора Александрова избежал гибели благодаря рождению ребенка«Вы настоящие герои». Обращение Криштиану Роналду к детям Сирии - ВИДЕОВ Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаныВ США младенец умер от жажды, после того как родители скончались от героинаВ Индии нашли женщину, считавшуюся мертвой на протяжении 40 летВ Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 км45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТОИосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154СМИ: Пан Ги Муна заподозрили в получении взяток на сумму более $200 тысяч

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 декабря20:35 Чавушоглу: Россия и Турция выполнили обязательства по перемирию в Сирии20:15 Младший сын Лукашенко заявил, что не очень хочет становиться президентом20:02 «Нефтчи» продлил контракты с бразильским и сербским футболистами19:54 Власти Чили объявили эвакуацию после землетрясения у побережья страны - ОБНОВЛЕНО19:26 Всемирно известный ученый Лютфи Заде поздравил Ильхама Алиева с днем рождения18:59 Сборная Туркменистана по футзала провела третий матч в Баку17:28 Скончался народный артист Агахан Абдуллаев17:24 АЗАЛ расстается с шестью футболистами17:13 Поступают поздравления Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения17:11 45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТО16:57 Нетаньяху: резолюция СБ ООН по поселениям - дело рук администрации Обамы16:45 «Нефтчи» поздравил Казбека Туаева с 50-летием со дня завоевания бронзы чемпионата СССР16:39 Из воды подняли тела десяти погибших в катастрофе Ту-154 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО16:15 Бывшего чемпиона мира по боксу избили на автозаправке16:01 Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту РФ в связи с крушением российского самолета