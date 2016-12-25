После продолжительной болезни скончался народный артист Азербайджана, ханенде Агахан Абдуллаев.

Мастер мугама А.Абдуллаев родился в 1950 году в селе Амирджан города Баку.

После завершения Средней специализированной музыкальной школы имени А.Зейналлы в 1973 году был приглашен на должность учителя мугама в Дом культуры им. Абилова, а в 1977 году стал преподавателем мугама в музшколе им.А.Зейналлы.

За годы сценической деятельности выступал с концертными программами в России, Казахстане, Грузии, США, Австрии, Бельгии, Тунисе, Турции и других странах.

В 1992 году был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 1998 году – народного артиста. А.Абдуллаев также является лауреатом международной премии «Золотая чинара» (Qızıl çinar) Фонда Гейдара Алиева.

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