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Борющаяся с болезнью Кенуль Хасиева растрогала пользователей соцсетей песней о сыне – ВИДЕО 28.05.2017 13:04

Телеведущий и глава благотворительного фонда «Həyat» Нуран Гусейнов представил в Instagram трогательное видео с участием народной артистки Кенуль Хасиевой и ее сына.

Напомним, что ранее о проблемах со здоровьем К.Хасиева рассказала в эфире канала ATV, заявив, что страдает параличом спинного мозга, отметив, что у нее выпадают зубы и волосы и в данный момент она вынуждена носить парик - в нижеприведенном ролике, растрогавшем пользователй соцсетей народная артистка без парика.

Отметим, что болезнь певицы обострилась из-за того что она отказалась от ежегодных медицинских процедур в связи с тем, что боролось за жизнь сына, у которого также были проблемы со здоровьем. «Стресс очень сильно сказался на моем здоровье» - отмечает К.Хасиева.

Благотворительный фонд Н.Гусейнова «Həyat» поможет К.Хасиевой в дальнейшей борьбе с болезнью.

Ф.В.

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