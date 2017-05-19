Как сообщает 1news.az со ссылкой на Elle.ru, на днях папарацци удалось поймать в объективы фотокамер старшую дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деву.
Для 12 лет наследница знаменитых актеров одевается несколько экстравагантно: черные обтягивающие платья с высоким вырезом, пикантные декольте и голый живот. Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, девочка уже выше своей матери, рост которой 178 сантиметров, поэтому не исключено, что Дева пойдет по стопам Беллуччи и решит попробовать свои силы в модельном бизнесе.
Поклонники Моники отметили, что девочка выглядит не менее женственно, чем ее мать, одна из самых сексуальных актрис современности, пророча звездной дочери успешную карьеру модели.
Напомним, что в браке с Венсаном Касселем у актрисы родились две дочери: Дева, которой в сентябре этого года исполнится 13 лет, и Лионе, которая через пару дней отметит свое 7-летие.
Моника Беллуччи с Девой, 2010 год
Венсан Кассель с дочерьми Девой и Леоне, 2016 год
Читайте по теме:
Дочери Моники Беллуччи с отцом Венсаном Касселем на пляже в Бразилии – ФОТО
Ф.В, Г.Р.