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Бомонд

Как выглядит повзрослевшая дочь Моники Беллуччи? – ФОТО 19.05.2017 09:51

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Elle.ru, на днях папарацци удалось поймать в объективы фотокамер старшую дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деву.

Для 12 лет наследница знаменитых актеров одевается несколько экстравагантно: черные обтягивающие платья с высоким вырезом, пикантные декольте и голый живот. Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, девочка уже выше своей матери, рост которой 178 сантиметров, поэтому не исключено, что Дева пойдет по стопам Беллуччи и решит попробовать свои силы в модельном бизнесе.

Поклонники Моники отметили, что девочка выглядит не менее женственно, чем ее мать, одна из самых сексуальных актрис современности, пророча звездной дочери успешную карьеру модели.

Напомним, что в браке с Венсаном Касселем у актрисы родились две дочери: Дева, которой в сентябре этого года исполнится 13 лет, и Лионе, которая через пару дней отметит свое 7-летие.

Моника Беллуччи с Девой, 2010 год

Венсан Кассель с дочерьми Девой и Леоне, 2016 год

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Ф.В, Г.Р.

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