Армянская участница международного песенного конкурса «Евровидение 2017» певица Ивета Мукучян сделала неожиданное заявление о конкурсной песне Dihaj «Sceletons».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Eschalley.com И.Мукучян, будучи гостьей на немецком ТВ и комментируя конкурсные песни «Евровидения 2017», заявила следующее: «Я знаю песню «Sсeletons», в прошлом году она была предложена мне, но я не приняла ее и отказалась».

Данное заявление армянской певицы вызвало резонанс, так как автором музыки песни «Sceletons» является азербайджанский композитор и музыкальный продюсер Иса Меликов, который так прокомментировал в интервью 1news.az данную ситуацию:

«Песня «Sceletons» была написана специально для Dihaj в начале 2017 года. В феврале демоверсия песни была отправлена Сандре Бьорман, чтобы она написала текст, подходящий по формату Dihaj. Я выбрал для работы именно Сандру, так как она хорошо знает Dihaj и соответственно сможет написать текст, сильно выражающий певицу. Вот так была создана азербайджанская песня для «Евровидения 2017».

Напомним, что в 2016 году именно И.Мукучян и ее команда спровоцировали на «Евровидении» скандал, совершив в прямом эфире провокацию, развевая перед камерами, осуществляющими трансляцию, флаг марионеточного режима Нагорного Карабаха.

За данные действия в прошлом году армянская делегация получила строгое предупреждение от Европейского вещательного союза – данная скандальная ситуация получила широкую огласку не только в азербайджанских СМИ, но и европейских изданиях, осудивших И.Мукучян за ее действия.

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Ф.В., И.А.