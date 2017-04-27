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В Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТО 27.04.2017 15:34

Легендарный артист отметил день рождения в компании подруги на мексиканском побережье.

На этой неделе звезде «Лица со шрамом» и «Крестного отца» исполнилось 77 лет, но даже в этом зрелом возрасте Аль Пачино не утратил былых навыков обольщения. Свой праздник актер предпочел встретить в неформальной обстановке, а именно – на мексиканском побережье в компании 38-летней возлюбленной Люсилы Солы.

Фотографы подловили пару во время прогулки по морскому побережью: на актере были надеты шорты цвета хаки и простая темно-синяя футболка, а Люсила предпочла белое мини-бикини и соломенную шляпу с широкими полями. Несмотря на то, что образ Пачино для купания не подходил, он присоединился к любимой в воде прямо в шортах.

Парочка в течение нескольких часов прогуливалась по песчаному пляжу, держась за руки и обмениваясь страстными поцелуями.

Актриса Мерил Стрип на прошлой неделе призналась ведущему программы The Graham Norton Show, что была ошарашена, увидев Аль Пачино с его новой подружкой в первый раз еще до того, как влюбленные сделали свои отношения публично известными.

Напомним, что Аль Пачино и Люсила Сола вместе уже восемь лет и даже планировали свадьбу, но отказались от этой идеи, так как оба очень дорожат своей свободой.

Как известно, за всю свою жизнь Аль Пачино ни разу не был официально женат, однако у него есть 27-летняя дочь от романтической связи с Джен Таррант и 16-летние близнецы, рожденные актрисой Беверли Д'Анджело, с которой актер несколько лет прожил, не оформляя отношений.

C.К., Э.Т.

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