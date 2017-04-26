В новом видео исполнители стали конкурентами в борьбе за одну и ту же женщину.

Филипп Киркоров и Тимати помирились после нескольких лет вражды. Более того, недавно они удивили поклонников совместно записанной песней, а теперь выпустили клип на нее. В видео на трек «Последняя весна» Киркоров и Тимати любят одну женщину - только один из них упустил ее, а второй стал ее нынешним возлюбленным.

Не будем раскрывать всех деталей сюжетной линии, скажем еще только о том, что съемки проходили в Москве и Венеции, и клип получился действительно красивым.

«Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я, скорее всего, рассмеялся бы ему в лицо. Сегодня я презентую вам совместный клип и песню «Последняя весна» и не буду лукавить - я не знаю ни одного артиста, который по факту спел бы лучше этот припев. Мораль здесь проста: двое состоявшихся взрослых людей с определенно непростой историей взаимоотношений )) сочли творческую часть более важным аспектом на сегодняшний день, чем истекшие по сроку годности обиды, претензии и предъявы», - написал Тимати, презентуя новый клип в своих соцсетях.

Киркоров тоже поделился с поклонниками новинкой: «Худой мир лучше доброй ссоры — со времен Цицерона эта мудрость не теряет актуальности. Особенно, когда подходишь к такому рубежу, как 50-летний юбилей. Время оглянуться назад, простить старые обиды и двигаться вперед. Хорошо, когда вчерашний враг становится не только другом, но и творческим партнером».

С.К., Э.Т.