До начала летнего сезона осталось совсем ничего, и каждой представительнице прекрасного пола хочется иметь идеальную фигуру, привлекающую восторженные взгляды.

Обычно записываются в спортзал и срочно садятся на диету. Девушки полны энтузиазма, однако результат, к сожалению, не всегда оправдывает ожидания.

Для того чтобы прояснить этот вопрос, мы побывали на тренировке известного фитнес-эксперта и диетолога Теймура Агаева - основателя первого фитнес-портала в Азербайджане www.tafitness.az - и звезды современного шоу-бизнеса Севды Яхъяевой.

1news.az: Добрый день. Если вы не против, то мы зададим вам пару вопросов. Готовитесь к летнему сезону?

Теймур Агаев: Да, пожалуйста, я всегда рад что-то объяснить. Нам важно всегда оставаться в форме. Особенно когда постоянно съемки или концерты.

1news.az: Какую программу тренировок лучше выбрать начинающим готовиться к летнему сезону?

Т.А.: Вообще, в форме надо находиться всегда. К летнему же сезону нужно лишь корректировать тренировки и питание, чтобы добиться лучшей формы. Что же касается ошибок, то скажу, что полностью игнорируется принцип прогрессии силовых и кардионагрузок. Обычно выполняются «красивые» или «популярные» упражнения, которые размещены в соцсетях. Ротации и графика нагрузок я тоже не вижу. По сути, это просто набор упражнений.

1news.az: А какое питание порекомендовали бы вы?

Т.А.: Питание и текущий уровень нагрузок должны быть интегрированы и нести смысловую нагрузку. Вырванные из контекста упражнения или классическая белковая диета подходят далеко не всем. Соотношение нутриентов должно быть подобрано в соответствии с текущими метаболическими потребностями организма, а не «списано» с какого-то атлета или фитнес-модели.

1news.az: Нужно ли пить воду на тренировке? И как много ее стоит пить в день?

Т.А.: Это глупости. Воду пить нужно не менее 2-х литров в день. Вода – основной метаболит организма. С уменьшением количества потребляемой воды организм начинает задерживать натрий, что вызывает парадоксальный эффект - задержку жидкости. К тому же, впадая в режим «экономии» жидкости, организм снижает скорость всех метаболических реакций. Однако давиться, вливая в себя воду по 5 литров, тоже не стоит.

1news.az: Рады были услышать рекомендации профессионала. Удачных тренировок.

Т.А.: Благодарю. Всегда рад помочь.

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