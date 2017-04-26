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Переодетый в девушку студент выиграл конкурс нижнего белья – ФОТО 26.04.2017 19:29

Студент Сахалинского государственного университета Андрей Нагорный приобрел всероссийскую известность после своей победы в конкурсе женского нижнего белья «Мисс Авокадо».

Новость об этом облетела более 60 средств массовой информации и добралась даже до британского издания Daily Mail.

Итоги конкурса организаторы подвели несколько месяцев назад, но массовые публикации о победе Андрея Нагорного начались в российских СМИ после интервью модели-андрогина в прямом эфире телеканала Life. Корреспондент ИА Sakh.com также связался с победителем конкурса женского нижнего белья.

— Однажды сидел утром и листал ленту в социальных сетях, на глаза попался этот конкурс. Оставалось всего несколько дней до его конца, и я решил «по приколу» принять участие. Собралась команда, купили две пары белья меньше чем за тысячу рублей и спонтанно сделали фотосессию, — рассказывает Андрей Нагорный.

Позже молодому человеку пришло сообщение, что жюри выбрало его победителем, и он получил приз — сертификат на профессиональную фотосессию. Когда организаторы узнали, что «Мисс Авокадо» стала не девушка, то тут же переиграли результаты. Позже на своем официальном сайте они обвинили участника в том, что он использовал фотошоп.

— В момент проверки фотографий Андрея на подлинность стало ясно, что это вовсе не девушка, и все, что делало из него на его снимках девушку (все особенности строения женского тела), пририсовано в фотошопе, — говорится в экспрессивном сообщении на сайте организации. - Если бы не это, то владельцы магазина были бы готовы задуматься и дать шанс победить Нагорному.

— Конечно, там есть обработка, как и на всех студийных фотографиях, — признает Андрей Нагорный. — Но прежде всего это коснулось ног, которые мне осветили. Все остальное мое. Есть такие замечательные изобретения, как пуш-ап и теневая коррекция — это позволило создать контур груди. Я готов сняться в купальнике.

Заметим, что предсказуемо на новость о том, что парень победил в конкурсе женского нижнего белья, в социальных сетях была очень негативная реакция — люди неоднократно высказывали недовольство самим фактом участия мужчины в таком мероприятии. Большинство людей не принимают подобной открытой позиции человека, а также его внешнего вида.

— Я - модель, мне очень приятно работать в этой сфере, и меня очень расстраивает, что для моделей у нас на Сахалине ничего нет. Отчасти я так поступил для того, чтобы дать возможность творческим людям показать себя и помочь развиваться данной отрасли, — высказывается о своей мотивации Андрей Нагорный.

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