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Как восковая кукла: Кэтрин Зета-Джонс переборщила с бьюти-инъекциями – ФОТО 24.04.2017 09:32

Кэтрин Зета-Джонс посетила показ финального эпизода сериала «Вражда» в Нью-Йорке.

На мероприятие 47-летняя актриса приехала в белоснежном брючном костюме, который подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Однако лицо звезды вызвало жаркие споры среди ее поклонников. Дело в том, что на фотографиях с этого вечера Кэтрин выглядит отекшей и словно застывшей с одним и тем же выражением лица, которое стало похожим на восковую маску. Фанаты отметили, что артистка выглядит старше своего возраста. Судя по всему, ботокс и филлеры сыграли с ней злую шутку, и теперь отекшее лицо звезды утратило способность к мимическому выражению эмоций.

Ранее Кэтрин неоднократно подчеркивала, что не прибегала к услугам пластической хирургии и уколам красоты. По ее словам, она не имеет ничего против такого способа продления молодости, но считает, что подобные процедуры следует проводить исключительно при необходимости. Судя по всему, актриса решила, что в 47 лет ей стоит попробовать на себе действие ботокса и различных филлеров.

«Я никогда не делала пластику. Однако это не значит, что я против ее или осуждаю людей, которые корректируют свою внешность. Если я когда-нибудь решусь пойти на такие меры, то обязательно это сделаю. Мне кажется, что красота – это очень субъективное понятие. И я считаю, что актриса не обязана быть эталоном красоты. Мне с возрастом стали предлагать все более глубокие и многогранные роли, для которых не нужна идеальная внешность, подогнанная под идеалы красоты», - говорит актриса.

С.К.

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