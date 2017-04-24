Бывшая няня Мел Би сделала скандальное заявление.

Личная жизнь экс-солистки Spice Girls обрастает все новыми скандальными подробностями. Недавно стало известно, что Мел Би разводится со своим супругом после 10 лет брака. По словам певицы, мужчина регулярно поднимал на нее руку, принуждал к групповому сексу и насиловал. Все это сказалось на психике артистки, и она даже подумывала покончить жизнь самоубийством. Кроме того, в Сети появилась информация о том, что якобы муж Мел Би имел интимную связь с няней Лоррейн, после которой девушке пришлось делать аборт.

Чуть позже стало известно, что няня Мел Би подала на певицу в суд и обвинила ее в клевете. По словам Лоррейн, она действительно была беременна и делала аборт, но не от супруга артистки. А также няня сообщила, что пара вынуждала ее пить алкоголь и заниматься с ними групповым сексом. Но этого оказалось мало. Лоррейн утверждает: на протяжении долгих семи лет у нее было роман с Мел Би! А половой контакте с певицей и ее супругом был всего единожды. Страсти накаляются! Будем следить за развитием событий.

C.К.