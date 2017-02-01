Февральская обложка мексиканской версии издания Vanity Fair, на которой заснята первая леди США, вызвала скандальный резонанс в сети.

М.Трамп не раз появлялась на обложке Vanity Fair, но в качестве первой леди США нижеприведенная обложка стала для нее первой – на фото Мелания «ест» роскошные ювелирные украшения, накручивая их на вилку, словно итальянскую пасту. Кадр сопровождает следующий комментарий: «Мелания собирается рассказать, сможет ли она стать новой Джеки Кеннеди».

Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали обложку мексиканского Vanity Fair, выпущенного во время ужесточения миграционной политики и строительства стены между США и Мексикой.

Представители глянцевого издания в ответ на критику отметили в своем заявлении СМИ, что вся съемка с первой леди США была задумана как ироничный ответ недоброжелателям, обвиняющим первую леди в пристрастии к чрезмерной роскоши, порой граничащей с безвкусицей.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.