Тофик Аббасов

Есть в геостратегии такое понятие, как оружие судного дня. Если говорить о нем не буквально, а иносказательно, то под ним подразумевается надежное средство возмездия, которое способно нанести разящий удар не только по противнику, но и всколыхнуть все.

Вспомнить об этом заставляет ситуация, в которой находится Армения, впавшая в бессрочную панику. Нет, речь не о «грязной атомной бомбе», о которой в армянском парламенте вспомнили сразу после апрельского удара (2016) азербайджанской армии разъяренные народные депутаты.

Истерия, которую в многострадальной стране вызвало заявление главы российского МИДа о намерении использовать военную базу в Гюмри против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), привело в движение силы, которые зашевелились, чтобы заставить российский истеблишмент пересмотреть планы вовлечения в процесс ноющего союзника. Видите ли, привлечение Еревана в орбиту антитеррористической деятельности всерьез огорошило Армению, ибо она может превратиться в мишень для исламских радикалов.

Ереван умывает руки, но наряду с этим осторожно приводит в действие собственное оружие возмездия, которое на протяжении более чем ста лет неоднократно использовалось национал-патриотами для достижения разнузданных планов.

Тренировочный лагерь ASALA

Почему разнузданных? Да потому что их реализация в подавляющем большинстве случаев не обходилась без массовых кровопролитий, бед и лишений для всех, кто соседствовал с армянским этносом.

Сегодня, когда Армения устраивает показушные спектакли о деланных страхах перед исламским террором, сие есть ничто иное, как запредельный цинизм по отношению к сообществу. Мировая индустрия террора во многом потому и состоялась, что огромный пай в ее базис внесли именно армяне с их широко распространенной сетью, которая охватывает необъятный простор – от Америки до Австралии, от Европы до Ближнего Востока.

ИГИЛ угрожает всем, в том числе Европе, России, Турции, Грузии, Ирану. А по какому случаю Армения вне конкурса? Не потому ли, что террористы всех мастей служат одному Богу?

Террор исламский и армянский – это звенья одной человеконенавистнической цепи. Армения с ее хорошо осведомленной армией головорезов давно срослась с международной радикальной сетью, и в том, что разрушительная машина всегда направлялась международным политическим истеблишментом, сомнений быть не может.

Похоже, в скором времени на Ближнем Востоке развернется новый смертоносный вихрь с использованием базы террористического интернационала. Вот и Ереван намеревается отсидеться в тихой гавани недалеко от кровавой бани, да еще и под прикрытием, чтобы в последующем развернуть свой заряд против заклятых недругов и конкурентов.

Претензий к соседям у Еревана всегда хоть отбавляй. «Карта Великой Армении с обозначенными «исконными ареалами» включает в себя помимо территориальных рубежей Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Крым, Приазовье, российские земли вплоть до Воронежской области. Она была издана еще в 70-х года прошлого столетия на Западе и по-прежнему актуальна в захватнических планах.

Армянский фидаин

Ударные приготовления к осуществлению вековой мечты тогда и реализовались. К 1980 году создание тренировочных лагерей в Ливане, Сирии, Палестине, Греции позволило построить структурированную конфигурацию террористического монстра, и кровавый след пошел по миру.

Ради создания «свободной Армении» бандиты маневрировали, меняли названия и эмблемы, дислокацию, что присуще силе, действующей воровато под покровом ночи и из-за угла. АСАЛА, к примеру, в этом смысле побила рекорды малодушия, хотя и провозглашала высокие идеалы и цели.

Но кошмарную сеть всегда раздирали внутренние распри. Одной из причин раскола был вопрос целесообразности проведения диверсий, ведущих к массовым жертвам. Стало быть, террор, как средство для достижения цели, был приемлем, но с оговорками.

В 1983 году Армянское Национальное Движение Франции, армянские организации США и Великобритании сформировали в противовес АСАЛА Демократический Фронт, чтобы придать монстру человеческое лицо. Во главе новосозданной АСАЛА замаячила фигура небезызвестного Монте Мелконяна, того самого, который впоследствии нашел позорную смерть на азербайджанской земле в карабахской войне (1993).

Известный армянский террорист Монте Мелконян в ходе одной из операций по оккупации Нагорного Карабаха

Армянская пропаганда до сих пор неустанно трезвонит, мол, новая АСАЛА рассматривала «слепой» террор в качестве недопустимой и вредной тенденции. Хотя те же самые карабахские события обнажили ее хищническую сущность вне зависимости от щадящих идеологических императивов, когда-то ею провозглашенных.

На стыке веков армянский сегмент международной террористической сети ненадолго ушел в анабиоз. Не иссяк, тем более не умер, а осознанно замедлил жизненный тонус, чтобы в нужный момент воскреснуть.

Этим и связана нынешняя активизация так называемых командиров диверсионных и разведывательных групп, которые лютовали на азербайджанских землях в начале 90-х годов, уничтожая мирных людей, устраняя молодых предводителей добровольческих отрядов, которые противостояли вооруженным до зубов армянским бандитским формированиям.

На арену возвращаются преступники с кровавым послужным. Это не случайность, хотя Ереван изображает картинную обеспокоенность и незащищенность перед лицом ближневосточных угроз.

Террористы никогда не воюют против идейных братьев. Как ни как, АСАЛА и подобные ей армянские структуры имеют духовное и боевое родство с теми, кто поставил под ружье ан-Нусру, Джейш-аль-Ислам, Исламское государство Ирака и Леванта и прочих.

Два террориста из ASALA в тренировочном лагере

Лоббируемые Ереваном проекты так называемых альтернативных «транзитных коридоров» вынашиваются, как средства для приобретения новых территорий. Наряду с оккупированным Карабахом, Армения готовится прибрать к рукам абхазский и цхинвалский коридоры для налаживания наземной связи с Россией. Ереван не считает нужным согласовать свои идеи с Тбилиси, ибо намерения напрямую связаны с планами уничтожения грузинской государственности.

«Президент» так называемой « Джавахкской общины России» Агаси Арабян в открытую призывает к расчленению Грузии, чтобы обеспечить более выгодные условия для существования Армении. Запуск транспортных коридоров из Ирана и Армении в Россию и к черноморскому побережью способствовал бы улучшению экономической ситуации в Армении, Джавахке, центральных районах Грузии и в Южной Осетии. Потому Агаси Арабян задействован в программе «переустройства» Грузии.

Открытие «дорог жизни» для Армении непременно выливается в появление «дорог смерти» для соседей, а ставка на сепаратизм с террористической поддержкой неизменна. Предательская настроенность Армении теперь уже к Грузии, враждебность к Джавахку грозит вызвать новый очаг напряженности в Южном Кавказе.

В Ереване отдают себе отчет в таком развитии событий и концентрируют внимание сугубо на зловещих планах, которые не подразумевают распыления военно-стратегического ресурса на наднациональные цели.

Вот где кроется истинная причина обеспокоенности Еревана в связи с привлечением его сил на ближневосточный антитеррористический фронт. У него свои цели, свои планы, которые никак не смыкаются с заботами сообщества, что, впрочем, не мешает изображать ложную миролюбивость и озабоченность. Хотя и слону ясно, что центральным элементом вековой дестабилизации на Кавказе был и остается экспансионистский аппетит армянства с его нержавеющим террористическим оружием судного дня.