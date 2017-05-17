Тофик Аббасов. Что общего между Арменией и ИГИЛ?

Маневренность политиков проявляется в моменты неожиданно возникающих ситуаций.

Форс-мажоры, как правило, обнажают эксклюзивные способности, то, во что горазды они и насколько владеют искусством изобретательности. Без этого трудно вызвать пиетет и восторженные оценки, что конвертируются в политический капитал.

Для армянского президента и его команды беда пришла откуда не ждали. Вот уже с месяц в Ереване ломают голову, чтобы выкрутиться из неудобного положения, если не сказать из мертвой хватки, в которую, как считают в Армении, подручный угодил по милости патрона.

Москва, которая форсирует военно-технические приготовления для нанесения решающего удара по исламскому террору, устами Сергея Лаврова анонсировала состав подразделений.

Согласно утвержденному плану, по целям ИГИЛ будут наноситься удары из военных баз, расквартированных в нескольких странах, в том числе и в Армении.

Голос Москвы застал Саргсяна врасплох, и он не нашел ничего путного, как поднять на ноги карабахскую шайку-лейку и истошно вопить на излюбленной волне «вай-ме».

Местная пресса вовсю воет, мол, высказывания Сергея Лаврова об участии Еревана в антитеррористической кампании есть ни что иное, как «ловушка», ибо Армения без пяти минут превратится в мишень для террористов.

И это стало поводом для инициирования пока еще неформальных дискуссий вокруг вопроса целесообразности присутствия российской военной базы в Гюмри. Наряду с этим умы, отвечающие за судьбу позиционирования страны на внешних рубежах, актуализируют проблему неприкосновенности национального суверенитета, дескать, такого рода решения не должны приниматься внешними силами без согласования с Ереваном. Словно Армения такая уж неприкосновенно независимая страна, что заявления наподобие, того, что озвучил Лавров, ущемляют самолюбие страны, проводящей невероятно суверенный курс. История эта из серии «свежо предание…».

Вот так, не мудрствуя лукаво, Саргсян блеснул талантом тонкого креативщика, выводя на холодный антироссийский фронт артиллерию подконтрольных СМИ, чтобы гвалтом, воем и плачем слинять от поддержки усилий в борьбе против ИГИЛ.

О том, как подобная трусливая позиция ассоциируется с понятием верный союзник, говорить лишне. Это и в самом деле не первый случай, когда Ереван проявляет унизительное малодушие не только перед союзником, но и сообществом. Он же и подставляет партнера, которому многим обязан.

Вопрос расширения антитеррористической коалиции за счет новых стран это своего рода веление времени. Армения, как страна, которая застряла в геополитическом захолустье ввиду проводимого агрессивно криминального курса, настолько измельчала, что боится приблизиться к эпицентру важных действий и событий. Забившись в свой угол, она в глухом ступоре.

Однако при всех возможных раскладах, армянское бездействие, а иной раз и вредительский настрой по отношения к дружественным странам, обнажает предательскую сущность армянской политической традиции.

Уместно вспомнить, как Ереван на международных площадках, нанося удары в спину союзникам, неоднократно дискредитировал смысл и значение партнерства, как важного явления международной практики. Иллюстрацией этому может послужить жидкая позиция по вопросу о применении санкций против РФ из-за Крымского кризиса.

Ереван предал Москву. А предавши раз, как известно, не только остается предателем навсегда, но и продолжает гнусавить перманентно. Нынешняя жуткая паника, в которой пребывает армянский истеблишмент, обещает повторение неблаговидных историй с предательством.

Саргсян с присными показывает высший пилотаж циничности и не добропорядочности, продолжая при этом попытки выцыганить у России новые кредиты и преференции. Позор, бесстыдство и только.

Вероятность появления рисков для армян со стороны ИГИЛ муссируется со страшной силой. Под ружье фальшивой пропаганды поставлены даже желтые газетенки, третьесортные электронные и традиционные СМИ. Все дуют в одну дуду, мол, война против ИГИЛ неотвратимо превратит Армению в прифронтовое государство.

Если верить армянским источникам, то боевики уже угрожают Армении ощутимыми ответными ударами, и это только наращивает беспокойство и в без того бесноватом обществе. Однако не лишне вспомнить, боевики кому только не угрожают. Они неплохо усвоили методологию психологической войны с использованием возможностей СМИ. Кстати сказать, что по этой части армяне поднаторели не хуже бандитов из ИГИЛ. Вполне могут похвастать успехами в тиражировании фальшивых страшилок.

Они все время угрожают Азербайджану, грозятся «отвоевать» Нахчыван, дойти до побережья Куры. И что, в Азербайджане на кого-то этот берд производит ужасающий эффект? Черта с два.

Чушь и фантазии с сивой кобылы производства ИГИЛ, на которую так охотно и серьезно ссылаются армянские политические круги, это всего лишь отмашка, расфуфыренная причина, чтобы сказать - моя хата с краю, как это неоднократно имело место.

Ереван юлит, ему важно найти причину, чтобы уйти в кусты.

Но в тоже время террор, как явление, это нечто родное для армянских патриотов. Их хлебом не корми, дай только насладиться кровопролитием ради великоармянской мечты. Для великих миссий сообщества они не годны. Расчехляют оружие только ради шкурных интересов.

Не случайно в последние дни на страницах армянской прессы, на ТВ экранах замаячил бандит Вова Вартанов, тот самый, который слывет основателем первого в Армении разведывательно-диверсионного отряда.

В пылу кровожадной страсти он заговорил не только о Нахчыване, «ликвидации Азербайджана», но и предложил выстроить сотрудничество с ИГИЛ, с террористической организацией, против недружественных сил и стран. Не подразумевает ли он наряду с Азербайджаном и Турцией саму Россию? Очень даже может быть.

Вот так вот. Саргсяны, Вартановы и иже с ними несколько лет увлеченно занимались самолюбованием, видя себя в ореоле победителей, пока не грянул апрельский гром на Карабахском направлении. Так называемые героические победы в одночасье превратились в мыльный пузырь. И теперь фанфароны, реально видя перед собой опасную черту, опасаются, как бы не оказаться в яме позора.

Чтобы не потерять лица, без конца врут, сочиняют байки о потере суверенитета, о нежелании стать мишенью для международного террора, идя на дешевые авантюры. Вот так и проявляется национальная сущность, которой характерен полный комплект предательских пороков.

Отсюда и дивная изюминка изобретательности Саргсяна на вершине громыхающей властной пирамиды.

Тофик Аббасов

Статья отражает точку зрения автора