Закулисье армянской политики: официальный Ереван заигрывает с ИГИЛ

Терроризм известен практически столько же, сколько существует современное человечество, и в развитии своем не уступает прогрессу цивилизации.

Явление, в основе которого лежат насилие и страх, сегодня настолько опутало сетями практически весь мир, что ни одна страна не может однозначно утверждать, что полностью застрахована от его проявлений.

«Пригретая змея»

В начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телекомпании «Мир», что подразделения стран ОДКБ готовы к антитеррористическим операциям и намерены добить Исламское государство [Ирака и Леванта] (ИГИЛ).

По его словам, что российские военные базы в Таджикистане, Кыргызстане и Армении также готовы к действиям против этой террористической группировки.

Сразу после этого интервью армянская пресса выразила негодование по поводу высказываний Лаврова, называя его «ловушкой».

Утверждая, что упоминание российским министром Армении в подобном контексте выводит ее под прицел террористов, в армянских СМИ началась истерия на предмет целесообразности присутствия в стране 102-й российской военной базы.

В частности, звучали измышления о том, что, если присутствие базы не получит четкого военно-политического смысла, она станет взрывоопасным объектом, а политолог Гагик Амбарян и вовсе заявил, что «не Лаврову единолично решать, чем должна заниматься база в Гюмри».

Вне всякого сомнения, всеми этими инсинуациями в прессе Ереван преследует единственную цель - довести до России, что не намерен поддерживать ее усилия в борьбе против ИГИЛ. И это - не первый случай, когда Армения ведет себя как неблагодарный союзник.

«Танцующие с волками»

Наверняка в Москве еще не забыли полного бездействия Армении, когда в международных организациях обсуждалось применение против России санкций из-за Крыма. Видимо, Армения, занявшая тогда предательскую позицию по отношению к России, такой же черной неблагодарностью намерена отплатить своему главному союзнику и на этот раз.

Причина такого своеобразного «сочувствия» к судьбе ИГИЛ кроется в самой философии армянской государственности, история которой тесно переплетена с армянским терроризмом.

Думается именно этот страх и вынудил армянские СМИ растиражировать слова основателя первого в Армении разведывательно-диверсионного отряда Вовы Вартанова, который «в вопросе ослабления и ликвидации Азербайджана» предложил своей стране… ни много ни мало – сотрудничество с ИГИЛ. Причем, говоря об этом сотрудничестве, Вартанов в лучших традициях армянского национального характера вновь выступил с позиции потребителя-паразита, который только и умеет брать, при этом ничего взамен не предлагая. «Ну, конечно, не зарегистрированный на бумаге союзник, а просто делать приятные нам дела», - сказал Вартанов (впоследствии данный материал был удален с первоисточника – сайта News.am, но «кэш» Google все помнит).

Древний армянский терроризм

Со своей стороны, осмелимся предположить, что нескончаемые претензии армян на все самое древнее и исключительное, не обошли в данном случае и политику террора. В стране, где давно укоренились и продолжают процветать традиции терроризма, наверняка хорошо знают, как все его потайные механизмы, так и способы «мирного сосуществования» с террористами.

Ведь именно в Армении, где нацистским палачам ставят памятники, а главарей кровавой AСАЛА возводят в ранг национальных героев и окружают всяческими почестями, поддержка террора сегодня возведена до уровня государственной политики.

Не сам ли кровавый командир сепаратистских головорезов, а ныне президент Армении Серж Саргсян когда-то цинично признался в истреблении мирных азербайджанцев в Ходжалы?

И разве не армяне, по сравнительно недавнему утверждению The Huffington Post, больше всех были заняты контрабандой ядерных материалов в регионе, проявляя при этом «особую активность»? Вдумайтесь, первый попавшийся в руки правосудия армянин пытался продать высокообогащенный уран, который можно использовать для производства полномасштабной ядерной бомбы (!)

А скандал с армянскими поставками вооружений в Иран?

Подробности конфискации ВС США у шиитских повстанцев в Ираке оружия, серийные номера которых относились к секретной сделке двух болгарских производителей и правительства Армении были раскрыты Wikileaks. Сделка состоялась еще в январе 2003 года, и Серж Саргсян - тогда еще министр обороны - лично участвовал в закупках и поставках оружия в Иран, откуда оно, вопреки международным санкциям, предположительно попало к повстанцам.

По данным немецкой Der Spiegel, оружие, приобретенное Арменией и оказавшееся в руках повстанцев в Ираке, в конечном итоге привело к американским потерям, включая сержанта американской армии, убитого во время засады с использованием реактивного противотанкового гранатомета 31 января 2008 года и, по меньшей мере 10 раненых в последующие месяцы.

Реальные риски

Все это совсем не удивительно, особенно если вспомнить данные о тайном захоронении армянами на оккупированных азербайджанских территориях опасных отходов с Мецаморской АЭС, об угрозах применения грязных бомб против азербайджанцев, и о подкрепляющем эти угрозы реальном обстреле запрещенными фосфорными боеприпасами села Аскипара Тертерского района.

Разве такими террористическими повадками Армения не бросает открытый вызов не только Азербайджану, но и системе региональной безопасности и всему человечеству в целом?

Решительная поддержка Азербайджана

В противовес этому Азербайджан, сам столкнувшийся с террором и военной агрессией со стороны Армении, является активным членом международной антитеррористической коалиции.

Азербайджан после терактов 11 сентября одним из первых предложил Соединенным Штатам безоговорочную поддержку.

С тех пор натовские самолеты, перевозящие небоевые грузы для миссии в Афганистане, пролетали через воздушное пространство Азербайджана и пользовались азербайджанскими аэропортами. Баку - южный маршрут так называемой Северной распределительной сети – принял на себя около 40% предназначенных для натовской миссии грузов.

Азербайджан долгие годы участвовал в миротворческих миссиях в Ираке и Косово, причем не ограничил свои действия только временными миссиями НАТО в этих регионах. Как государство, стремящееся к установлению мира и безопасности в международном мире, особый вклад Азербайджан внес и в деятельность Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Уместно будет вспомнить также о сотрудничестве между американскими и азербайджанскими правоохранителями по предотвращению распространения и контрабанды ядерных материалов в регионе. Позитивную роль Азербайджана и вклад страны в предотвращение распространения ядерных материалов в свое время подчеркнул президент Барак Обама, назвав республику «чрезвычайно важным партнером в этом процессе».

В свете всего указанного, позиция Запада, принявшего позу стороннего наблюдателя и не только не применяющего против Армении жесткие санкции, но и почему-то опасаясь открыто назвать агрессора своим именем, вызывает, мягко говоря, удивление.

Однако не стоит забывать, что такая нечестная политика подобна хождению с завязанными глазами по скалистому утесу – ты не знаешь, где обрыв, но если немедленно не остановишься, то рано или поздно шагнешь в пустоту. Со всеми вытекающими отсюда последствиями…

1news.az

Текст: Ф.Багирова