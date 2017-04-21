Как и обещали, рассказываем о развитии ситуации с хостелом Freedom.

После трех (!) публикаций о том, как развивались события, в редакцию 1news.az продолжают поступать письма от туристов, которые, посетив нашу страну, останавливались именно в этом хостеле.

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Фахраддин Гезалов: «Постояльцы хостела Freedom, простите, блевали в нашем подъезде…»

Гость хостела Freedom из Италии ответил на обвинения соседа Фахраддина Гезалова

Хозяин хостела Джамиддин Муртузаев предложил нам посетить их заведение, дабы воочию убедиться в том, что никаких нарушений общественного порядка со стороны постояльцев хостела нет, не было и не предвидится. Кстати, о постояльцах: хостел возобновил свою работу. По словам Д.Муртузаева, представители Насиминского Управления полиции подтвердили, что в настоящее время деятельность хостела не нарушает никаких законов, и поэтому никаких препятствий для его работы нет. «Нам подтвердили, что решение о закрытии хостела может принять только суд, но до сегодняшнего дня никаких известий о предстоящем суде нам не поступало», - сказал Д.Муртузаев.

Предлагаем вам репортаж из хостела Freedom.

Подъезд дома по адресу: проспект Азадлыг, 18, сейчас не узнать (нам есть с чем сравнивать, потому что пять лет назад наша редакция располагалась именно по этому адресу). Новые красивые двери, хороший ремонт, чистый подъезд. Правда, вход в него загораживают несколько стульев.

- Это стулья парковщика, - поясняет Д.Муртузаев, встретивший нас, - однако нашему соседу, которому мешает хостел, стулья при входе не мешают. Впрочем, нас тоже эта «инсталляция» не особо смущает, тем более, что наши гости чаще пользуются входом в хостел со двора (ниже мы вам покажем все входы в хостел в видеоролике – прим. ред.). Через подъезд гости заходят лишь когда заезжают к нам, так легче с тяжелым багажом, - говорит Д.Муртузаев.

Само помещение хостела тоже претерпело позитивные изменения: здесь 9 комнат, три больших зала, большая удобная кухня, два туалета и две душевые. В одном из общих залов – пианино, и пока мы беседовали с Д.Муртузаевым, один из туристов наигрывал на нем нехитрую мелодию.

В целом, обстановка очень уютная, а главное, здесь сохранен дух старых бакинских квартир.

Сразу у входа – перечень правил для постояльцев, а на столе – регистрационная книга, где зафиксированы все побывавшие во Freedom.

- За время работы хостела у нас побывало больше 100 туристов из самых разных стран. Мы даже придумали стенд, на котором каждый из туристов оставляет флаг своей страны, - говорит Д.Муртузаев. - Кроме того, каждый наш постоялец проходит регистрацию не только у нас, но и в отделении полиции, где также хранятся копии их паспортов. Так что при желании установить, кто и в какое время здесь проживал, не составляет труда. Это я к вопросу о том, что наш сосед Ф.Гезалов опасался того, что здесь проживают «неизвестные никому иностранцы, от которых можно ожидать чего угодно».

По словам Джамиддина, каждого въезжающего туриста обязательно знакомят с правилами поведения в хостеле:

- У нас есть «час отбоя», после 11 шуметь строго воспрещается. Курить разрешено только на балконе или во дворе, спустившись по лестнице с нашего основного входа. Ни о каких «дебошах» или шумных вечеринках речи вообще не идет, это недопустимо, - говорит Д.Муртузаев.

- Ваш сосед Ф.Гезалов рассказал, что все 25 соседей хостела протестуют против того, чтобы он работал в жилом здании.

- Во-первых, в этом подъезде не проживают 25 соседей. Во-вторых, с каждым из наших соседей мы поговорили, и даже заручились их письменным согласием с тем, что хостел им не мешает, и никаких претензий к тому, чтобы он работал, у них нет, - говорит Д.Муртузаев.

Заявления соседей нам продемонстрировали, и все копии хранятся в нашей редакции.

- Мы встречались со всеми соседями еще до открытия хостела. Претензий или протестов не было даже до его открытия. Более того, сегодня все эти люди согласны свидетельствовать в нашу пользу в суде, если он действительно состоится, - говорит Д.Муртузаев. - Кроме того, они подписали заявление о том, что никаких денег на ремонт подъезда мы с них не собирали (в этом хозяев хостела обвинил Ф.Гезалов, - прим. ред.). Мы действительно сделали ремонт за свой счет, а Ф.Гезалову предложили просто отремонтировать заодно и лестничные пролеты и площадки на третьем и четвертом этажах. Но он отказался, а мы не настаивали.

Этот человек также обвинил нас в том, что наши гости, якобы, поднимаются к его дверям, или к дверям, где живут его сыновья. Вы можете убедиться, что это просто нелогично: если подниматься со двора, то для того чтобы попасть к его квартирам, нужно подняться по нескольким неудобным пролетам, а потом еще пройти через несколько балконов.

Наших гостей мы встречаем сами, а потом они уже не могут спутать второй этаж, на который со двора подняться достаточно просто, с третьим и четвертым. Если гости зайдут со стороны подъезда, то пройти мимо входа в хостел, зачем-то поднимаясь к дверям Ф.Гезалова, тоже нелогично. В общем, эти обвинения настолько абсурдны, что я даже не знаю, как на них реагировать. Равно, как и на другие обвинения этого человека. Он ведь написал на нас не одно заявление в полицию, в чем сам, кстати, признается. При этом каждый раз он обвинял нас в разных «преступлениях»: то у нас «притон», то здесь «террористы», то – «алкоголики, блюющие в подъезде».

- Но зачем вашему соседу обвинять вас просто так?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Но вы можете задать этот вопрос другим соседям Ф.Гезалова по дому, а также работникам жэка, уборщицам, дворникам, работникам почты и других инстанций, и даже полиции. Потому что жалобы этот человек пишет постоянно, всем и на все. Причем, ему для этого не надо даже далеко ходить: абонентский ящик, откуда забирают почту, находится прямо у его дверей.

- Как мы видим, хостел возобновил работу.

- Да. Правда, благодаря стараниям Ф.Гезалова мы в течение 10 дней занимались тем, что отстаивали свои права в полиции. После того, как глава пресс-службы МВД открыто заявил, что решение о закрытии хостела может принять только суд, представители Управления полиции Насиминского района, а также участковый подтвердили нам это и сообщили, что мы можем работать.

В настоящее время мы уже работаем, и туристы уже начинают бронировать места на ближайшие месяцы.

- Ф.Гезалов также говорил, что и вы написали на него заявление в полицию.

- Совершенно верно. Это произошло за день-два до того, как началась вся эта история с закрытием и выселением. И после того, как Ф.Гезалов в очередной раз захлопнул дверь в подъезд перед нашими гостями, сообщив им, что «никакого хостела тут нет». А затем – устроил скандал. Нам это надоело, и мы заявили на него в полицию. Приезжал следователь (из 22-го отделения полиции), провел расследование (все было объективно, с приглашением понятых). Сейчас дело направлено в прокуратуру, и Ф.Гезалова могут поставить на профилактический учет, что означает, что в течение полугода он не будет иметь права ни приходить к нам с претензиями, ни даже просто стучать в нашу дверь.

- Не получилось ли так, что он пожаловался на вас уже в ответ на вашу жалобу?

- Нет. Потому что он жаловался на нас не раз и до этого. О чем он сам говорил, в том числе, вам.

- Мы видим, что сейчас у вас в хостеле уже есть туристы.

- Да, и вновь начали поступать заявки через Booking.com. Это нас радует, потому что мы планируем еще и пропагандировать нашу страну: в хостеле будет действовать магазин, где каждый турист сможет приобрести тематические открытки о регионах Азербайджана, памятные сувениры, майки и так далее.

- У вас, как мы видим, есть еще и отдельная комната для женщин.

- Да, это для тех туристок, которые предпочитают в качестве соседей только представителей своего пола.

В хостеле на момент нашего прихода было несколько туристов: кто-то спал, потому что поздно приехал в страну. Кто-то только что въехал, и его знакомили с правилами хостела. Кто-то пил чай на кухне. В целом обстановка здесь очень спокойная и демократичная.

- Вообще я уверен, что возобновление нашей работы произошло только благодаря резонансу в соцсетях и СМИ. Поэтому я благодарен всем, кто нас поддержал.

- Мы надеемся, что в конечном итоге вам удастся прийти к соглашению и Ф.Гезаловым.

- Так или иначе, хостел будет работать. Потому что никаких законов мы не нарушаем. А лишь способствуем развитию туризма, - резюмировал Д.Муртузаев.

Мы предлагаем читателям ознакомиться с письмом еще одной туристки, которая, как и итальянский фотограф Фабрицио Троиани, останавливалась в хостеле Freedom, а также почитать отзывы о нем на Booking.com.

From: Lena Badryzlova <[email protected] >

Date: 2017-04-19 11:57 GMT+04:00

Subject: Freedom Hostel

Добрый день!

Меня зовут Лена. Я из Республики Казастан, город Алматы. Недавно в преддверии праздника Наурыз я и моя мама посетили город Баку. Хотелось бы пару слов сказать о Freedom Hostel и о прочитанной статье (http://www.1news.az/mobile/authors/oped/20170414125859917.html).

О том, что Freedom Hostel закрыли, я узнала от знакомого из Германии, который тоже остановился там на тот момент. И мягко говоря была удивлена. С хозяином хостела, Джамидом, общалась лично до приезда в Баку по электронной почте, о предоставлении услуги трансфера. Приятно, что заранее заботятся о приезжих гостях. По приезду нас сразу же ознакомили с правилами хостела и показали вход со двора. От туда гораздо удобнее выходить и заходить. В парадную дверь заходили только один раз при заселении. Очень уютный и чистый хостел. Дружелюбный персонал, который поможет и подскажет. Утром и вечером приходила женщина и делала уборку в хостеле. Каждый постоялец мыл за собой посуду. После одиннадцати вечера — отбой. Никто, как говорилось в статье «Не бухает и не блюёт», тем более в подъезде (возмутительный комментарий)!! Но сколько людей, столько и «мнений». Очень сложно в наше время сделать так, чтобы что-то заработало! А Freedom Hostel работает! И то, что по оценке Booking.com Freedom hostel набирает 9,8 рейтинга из 10, говорит об огромной проделанной работе. Спасибо всем за достойную работу! Так держать!

С уважением, Елена

И в завершение приглашаем вас посмотреть видеорепортаж из хостела, потому что лучше, как говорится, один раз увидеть.

P.S. Пока версталась статья, произошло еще событие, дополняющее картину происходящего.

Сегодня позвонил Джамиддин Муртузаев, и рассказал, что сегодня в хостел пришли представители Исполнительной власти. Их привела сюда… очередная жалоба Ф. Гезалова, который на этот раз требует убрать вывеску с двери хостела, призывающую его гостей соблюдать тишину и порядок в подъезде.

- Мы спросили у представителей ИВ, что в этой вывеске противозаконного? Они ответили, что ничего, и согласились с тем, что мы отказались ее снимать. По их словам, они не могли не отреагировать на жалобу Ф.Гезалова, и приехали только по этой причине. После беседы мы пришли к обоюдному согласию – вывеска осталась на месте. Но логика нашего соседа для нас остается загадкой… - сказал Д. Муртузаев

Натали Александрова

Эмиль Насиров