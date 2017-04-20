Тофик Аббасов

Армянской теме недолго суждено было находиться в топе мировых новостей.

Отшумели выборные страсти, и она вернулась в привычные задворки информационного массива.

Однако с этим, похоже, не соглашаются проармянские лоббисты из зарубежья, которые считают, что страна-изгой заслуживает быть в центре внимания на постоянной основе. Так, пиарщики перемалывают старые перееденные истины о так называемых достоинствах конституционной реформы, которая будто бы может превратить застывшую страну в оплот демократии и процветания.

Авторы сногсшибательных открытий прогнозируют большой прорыв в связи с тем, что победившая в гонке республиканская партия совместно с «блоком Царукяна» сможет задать тон здоровой политической борьбы, инициировать предметные дискуссии по горячим проблемам страны. Романтики всерьез верят, что, дескать, спарринги смогут добиться консенсуса и этим дадут толчок долгожданным переменам.

Не мешает вспомнить, что радужные прогнозы в отношении армянского парламента высказывались и в прошлом сразу после выборных кампаний. И тогда было много восторженных ожиданий, светлых прогнозов, дескать, элита Армении имеет особенность нацеливаться на поддержание духа поступательным и инновационным настроем.

Вот и получается, что избиратели только и слышат от армянских политиков медоточивые предвыборные речи, обещания золотых гор. Долгожданного перехода от слов к действиям как не было, так и нет.

Коли так, что же служит побудительным мотивом для зарубежных провидцев, а в этом ряду выделяются оракулы России, США и Франции, представлять неправдоподобное в виде вполне реального?

Не унывающие сторонние наблюдатели уверовали в чудодейственные возможности армянского парламентаризма. Но сугубо в теории. Возьми, да надели парламент максимальными полномочиями, отряди огромный моральный и физический ресурс для законотворчества, наконец, прими решения по прогрессивным действиям в свете гнетущей неопределенности, все равно ничего не получится.

Как можно привести в движение застывший организм, если страна живет по законам военного времени, львиная часть бюджета тратится на приобретение вооружений, а остальное разворовывается?! Хозяйственный блок безнадежно застыл, а имеющиеся в наличии коммуникации, соединяющие страну с внешним миром, заблокированы. И как тут развернуться?

Одним оптимизмом растормошить мертвый организм невозможно. Армения варится в собственном соку из-за собственной алчности. У нее не хватает сил для преодоления барьеров, которые сама же установила. Враждебность к соседям вперемежку со злым умыслом присвоить чужое – вот бич страны и ее элиты, которую иностранные радетели безуспешно пытаются подбодрить.

Налаживание эффективных импортно-экспортных операций, гибкое вхождение в систему рыночных отношений с соседями обуславливает успешность в контактах с внешним миром. Пока что никаких преимуществ у армянской экономики от отработки новых политических технологий нет. Страна вынуждена мириться с ограничительными санкциями Азербайджана и Турции, прекрасно осознавая, что корень зла в собственных грехах.

Небезызвестный армянский лоббист Константин Затулин и иже с ним поднимают бокалы, озвучивая здравицы в честь высокой политической моды Армении. Но де-факто ее нет, она в воображении, потому и не обеспечивает гражданам страны реального достатка.

Вне зависимости от того, какой выбирает курс Армения, евроатлантический, или евразийский, ее шансы на маневренность равны нулю. Об этом осведомлены все, кто пеною у рта превозносит стратегическое значение южно-кавказского «монстра демократии». Оценщики не перестают твердить, будто внутри страны идет процесс консолидации, и, как результат, победители последних выборов вот-вот выдадут долгожданную программу спасительных действий.

Согласно выводам российских наблюдателей, конечно же, не всех, элита страны «избавилась от вредоносного и популистского» в пользу верховенства конструктивизма. Скрупулезные авторы новых армянских открытий заключают, что на лицо факт «взросления политической системы», которая, мол, уже осуществляет разворот в сторону «ясной перспективы». Как это выглядит в воплощенной форме, Затулин, его единомышленники на этот счет доказательств не приводят.

Сусальные излияния и откровения – это история сплошного блефа, топорного очковтирательства, с помощью которой друзья тщетно воссоздают позитивный ореол вокруг страны-неудачницы. Однако в бесконечных стараниях затулиных, багдасаровых, соловьевых прослеживается парадокс.

Если Армения есть империя интеллекта, которой под силу строить замки демократии и цивилизованности, тогда куда же направляется деловая энергетика, та самая, что позволила соседям вылезти из постсоветской разрухи и вырулить в сторону динамизма?!

Оптимистично настроенные партнеры рубят сук, на котором сидят. Замалчивая проблемное состояние страны, они нарочито смещают акценты в сторону ложных представлений и преимуществ. Этим не помогают производительным силам, здравомыслящей части элиты, а только стимулируют властные структуры, внося пай в проект воссоздания потемкинской страны.

Если правящая элита Армении и дальше будет под влиянием иллюзорных оценок, задвигая в долгий ящик компромиссное решение Карабахской проблемы, то избавление от безнадежной стагнации точно превратится в задачу без завершения.

Интересно, как будут рефлексировать авторы дифирамбов на закономерные претензии конструктивных сил Армении, которые никак не докричатся до власть предержащих?! Им-то ведома истинная причина национальной трагедии, соучастниками которой выступают потакающие политическому безумию горе-политтехнологи…