Ужасающие последствия химической атаки в провинции Идлиб, ракетный удар США по авиабазе Шайрат, удар коалиции «по ошибке» по бойцам сирийских Демсил...

Утихшая было ситуация в когда-то прекрасной ближневосточной стране вновь разгорается с новой силой…

Увядшая «Роза Востока»

Сотни тысяч погибших, ужас и страх в ставших недетскими глазах, миллионы мигрантов, истерзанный Алеппо, некогда хранящий память древних цивилизаций, поток в страну боевиков различного толка, воюющих как с Асадом, так и между собой – вот что представляет собой Сирия сегодня.

Война превратила страну в царство руин. Возникшее на волне «арабской весны» и приведшее к столкновению интересов на международной арене пятилетнее изматывающее военное противостояние сирийского президента Башара Асада и оппозиции, похоже, снова набирает силу. За каждой из сторон конфликта стоят могущественные державы, которые в этой кровавой игре соблюдают исключительно собственные интересы. Что касается Башара Асада, то его амбиции не позволяют ему оставить свой пост раньше 2021 года, когда истекает третий срок его президентства.

Между тем, каждый день в Сирии гибнут люди: дети, женщины, старики, не говоря уже о военных, для которых война – это работа.

О том, какой будет судьба президента Асада и том, стоит ли ждать мира и стабилизации в Сирии если не в краткосрочной, то хотя бы в среднесрочной перспективе, мы поговорили с известным азербайджанским политологом Тофиком Аббасовым.

«Скорее жив?..»

«В любом случае, Башару Асаду трудно надеяться на политическое долголетие в нынешнем статусе. При всех его героических стойках, непоколебимой позиции в течение последних пяти с лишним лет страну фактически поставили на бок, ее разрушили.

То есть, инфраструктурно Сирия попросту покалечена, разбита. И то, что при помощи остатков своей армии при участии групп «Хезболлы» и поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана он выдерживает жесткий натиск, показывает, что глобальный план Запада во главе с США по переустройству геополитической конфигурации Ближнего Востока забуксовал. «Поезд арабской весны», запущенный из Туниса в восточном направлении, быстрый исход Муаммара Каддафи в Ливии, застрял в Дамаске.

Почему же он не пал? Во-первых, потому, что в Сирии не было такой вакханалии, как в Ливии, которую саудовские джихадисты, катарские боевики, французский спецназ при поддержке авиации коалиционных стран (хотя во время ливийской операции коалиции как таковой и не было) разодрали страну на куски, захватив главенствующие позиции.

«Карфаген должен быть разрушен»

На этом фоне Сирия была более подтянутой страной, и политически, и экономически. Ее элита прошла хорошую школу, и там фактически выросло новое поколение и политиков, и технократов, и гуманитариев, которые создали управленческие институты страны. И тут на нее напускают, я бы сказал, «свору джихадистских собак», полагая, что они быстро сделают свое черное дело.

С другой стороны, там был такой важный фактор, как Иран, который, в общем-то, является единственным союзником этой арабской страны. В свое время Дамаск был единственным союзником Тегерана в ходе ирано-иракской войны. Как только всколыхнулась ситуация в Сирии, Иран сказал: «Мы Асада на съедение не дадим». Буквально с самых первых дней противостояния иранские добровольцы, офицеры и инструкторы КСИР, наконец, «Хезболла» встали под ружье.

Таким образом, революция забуксовала, и страны, которые имеют интересы в регионе, ныне активно перебирают варианты своего гарантированного присутствия в Сирии.

Американцы с союзниками все время настаивали на том, что Асад чуть ли не «варвар, эксплуатирующий свой народ», и он должен уйти. Это была своего рода геополитическая постановка наподобие той, что была отработана в Афганистане, Ираке, Ливии и Сомали.

«Сектор газа»

Сейчас с так называемой химической атакой в Идлибе видны белые нитки разработки. Это постановка, которую придумали американцы, и в которой было очень много ляпов. Во-первых, в том же Ираке погибает намного больше мирных людей, чем во время той злополучной (придуманной) атаки, которую связали с применением, якобы, отравляющих веществ.

Сведущие специалисты выдали свой вердикт, согласно которого это был настоящий провал политтехнологов. Даже в Израиле смеются над ним, называя сценарий плохо разыгранной разработкой, где многое вызывает вопросы. Видно, что никакой газовой атаки [Асадом] не совершено, тем более, в то время, когда правительственные войска уже стали хозяевами положения.

И по всему видно, что это нужно было американцам, чтобы запустить «искусственное дыхание» ИГИЛу, «Джабхат ан-Нусре» с тем, чтобы немного выровнять положение в пользу отступающих джихадистов.

Вспомним, что американцы сказали за несколько дней до «газовой атаки». Они громогласно заявили, что судьба Асада уже неактуальна для них. Однако это означало, что они готовы запустить альтернативный проект, заключающийся в том, чтобы застать Асада и его союзников врасплох.

Перед ударами «Тамагавков» настоящую атаку предприняли западные СМИ, всколыхнув сообщество. Есть даже свидетельства, согласно которым некоторые медиа дали информацию о примененных отравляющих веществах до того, как сирийская авиация начала бомбить позиции террористов.

Подняли шумиху, а там уже иди и разбирайся. Стрела дезинформации вылетела в цель, и в этих условиях трудно доказывать правду.

Да и по свежим следам после информационных атак западных СМИ доказывать кому-либо, что не было никакой химической атаки, бывает нелегко.

Таким образом, Америка задала новую задачу с несколькими неизвестными всему сообществу, в том числе, союзникам Асада и его противникам.

И что сейчас происходит? Даже если Асад и переформатирует ситуацию, не думаю, что страны, которые его активно и бесповоротно поддерживают, за исключением Ирана, будут настаивать на том, чтобы он остался.

Однако, Асад как минимум должен остаться хотя бы на переходный период. Дело в том, что там сейчас нет сил, с которыми можно было бы вести переговоры. Давайте проведем параллель с Ливией. Что происходит в этой стране Магриба? Фактически этой страны уже нет. Там избрали Временный Совет, некие переходные органы, но нет той лидирующей силы, которая могла бы взять на себя ответственность за налаживание стабильности в стране, за проведение выборов, принятие Конституции и т.п.

Печальный пример Ливии показывает, что с Асадом пока еще рано прощаться – он должен остаться на переходный период. Во-первых, он владеет ситуацией, во-вторых, за ним – стотысячная армия и поддержка союзников. Хотя тут есть один вопрос.

«Мавр сделал свое дело»?

Не договаривался ли в Москве госсекретарь США Тиллерсон с Кремлем на предмет выстраивания новой композиции в этой стране, уже может быть, без Асада? Этого исключать нельзя.

Но в том, что Трамп, идя на ракетные удары по Сирии, во-первых, решил смахнуть с себя все обвинения в том, что он чуть ли не агент Москвы, во-вторых, двинул военно-морской флот в сторону Северной Кореи, показав решимость и готовность к экстраординарным действиям.

У него есть очень большие проблемы внутри страны, и в Конгрессе, и в Сенате, и в Верховном суде, где блокируют кандидатуры его выдвиженцев. Он решил пойти обходным путем, доказав недругам и оппонентам, что никаких симпатий к врагам Америки не испытывает, и ради интересов страны готов на действенные и решительные меры.

Ну и Асад не лыком шит. Избежал незавидной участи Муаммара Каддафи, показал боеспособность, политическую маневренность и дееспособность. Он не сбежал из страны, как это в свое время сделали бывший президент Туниса Зейналабдин Бен Али, глава Йемена Абд-Раббо Хади.

Он доказал, что является президентом не только шиитского меньшинства, его поддерживают и суннитские общины страны, христиане. Он не согласился с рьяной позицией арабских государств - Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, что обвиняют его чуть ли не в геноциде народа.

Когда приводят контрдоводы о том, что погибло полмиллиона людей, нельзя не учитывать, что в Сирии идет навязанная извне гражданская война, а также борьба за власть. Самолеты США, западных стран, тех же ВКС России бомбят позиции террористов. Но в ходе них погибает, увы, и мирное население, те, кто к политическому противостоянию никакого отношения не имеют.

Назидание

Война и ее последствия ужасают, бойня страшна по своей сути. Однако, повторюсь, войну сирийцам навязали, и это обстоятельство вынудило многих покинуть страну, а оставшихся - сплотиться, оказать поддержку власти. И тут будет неверно утверждать, что Асада поддерживают только алавиты.

Стойкость Дамаска это еще и урок Америке, точнее даже укор. Нельзя, недопустимо «хулиганским образом» решать судьбу других государств, разрушать их, превращать миллионные людские потоки в беженцев. Ответственность падает на американскую политику глобализма, на предыдущую администрацию. Восемь лет назад, запустив геполитический смерч, Вашингтон рассчитывал, что с помощью бедствий, разрушений и революционных колебаний сможет «наказать» политические элиты стран, которые в свое время дружили с Советским Союзом. Наступил момент, гегемонисты решили проучить непокорных, понимая, что остались элиты, которые смогли перегруппироваться, создать государственные институты в своих странах, парламенты, которые умеют говорить «нет» внешним влияниям.

Так американцы, будучи злопамятными и бескомпромиссными, сводят счеты со старыми недругами. Потому страны, которые в свое время были левыми, сейчас расплачиваются за т.н. «старые грехи».

Что дальше?

Западные политтехнологические центры вбили себе в голову, что надо решить проблему «искусственных государственных образований» в лице Саудовской Аравии, Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и других. По их пониманию, это эфемерные государства, которые нуждаются в перекройке. Сильные решили, что надо их видоизменять и заново создавать. Совсем, как в павильонах Голливуда.

Но, во-первых, имеет смысл помнить, под чьим авторство рождались эти государства. До Второй мировой войны на Ближнем Востоке был французский и британский мандат. После войны страны-победители, в том числе СССР, США начали вершить судьбы народов, которые живут в этих регионах. Архитекторы не могли пренебречь собственными интересами, памятуя о стратегическом значении транзитного и сырьевого фактора.

Поэтому влиятельные государства ныне, выпячивая «авторские права», снова подвергают страны Ближнего Востока экспериментам. Их чудовищность порой заставляет содрогаться даже видавших виды.

Просачиваются сведения, что в периметре границ нынешней Сирии должно родиться три новых государственных образования. Есть также планы расчленения Турции ради создания «курдского государства» и т.д.

Опять в активную фазу вступил веками испытанный принцип «разделяй и властвуй», который дает определенным силам шанс сталкивать на межэтнической, межрелигиозной почве соседствующие сообщества. Влиятельные круги, а среди них выделяются так называемые банкстеры, с помощью силы и политических инструментов включаются в процесс разблокирования кризисов, чтобы застолбить за собой выгодные позиции. Из сложившегося опыта хорошо известно, что гегемоны всегда берут под свой контроль процесс институционального и государственного строительства, когда рождаются новые государства. Это очень выгодный бизнес.

В этом контексте примечателен печальный пример Югославии, которую разбомбили, разобрали по частям. А до бомбардировок американские бизнес-круги уже вели ожесточенные дебаты о том, каким компаниям должны перепасть подряды на восстановление инфраструктуры злосчастной страны. После развала Югославской Федерации западный капитал ринулся в новые государства. Но Сербия воспротивилась нашествию в силу известных причин.

Беспристрастный взгляд в прошлое проливает свет на то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Там где есть война и разрушения, там по логике вещей всегда включается механизм восстановления разрушенных хозяйств, инфраструктуры. Он обеспечивает физическое присутствие. А это уже не мало.

Как ни прискорбно об этом говорить, банкстеры не дремлют, готовы представить пакеты предложений, чтобы после «отстрела неугодных» и разрушения государственных образований приступить к выполнению так называемой «спасительной миссии». Вот так вопиющий парадокс…

Беседовала Ф.Багирова