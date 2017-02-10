Made in Azerbaijan: О некоторых заботах земледельцев Азербайджана, которые активно готовятся к весне

В Азербайджане, в сельском хозяйстве подвели итоги 2016 года.

Он был насыщен количеством проведенных мероприятий по росту объемов производства в растениеводстве и животноводстве, возрождению таких рентабельных отраслей, как хлопководство, шелководство, табаководство, расширению плантаций фундука, миндаля, оливок.

Вслед за хлеборобами, успешно завершившими сев озимых ячменя и пшеницы на площади свыше 970 тысяч гектаров, на поля вышли труженики фермерских хозяйств, занимающиеся выращиванием хлопчатника, картофеля, лука, чеснока, различных сортов ягод. Одним словом, в растениеводстве в нынешнем году труженикам данной отрасли предстоит реализовать ряд задач, поставленных Президентом Азербайджана Ильхамам Алиевым на заседании Кабинета Министров, посвяшенном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам в начале 2017 года.

Чесночное хозяйство в Джалилабаде

Джалилабад — крупнейший в Азербай­джане сельскохозяйственный район, славившийся хлебом, виноградом, картофелем, клубникой, овощами. В последнее время местные фермеры расширили ассортимент выращиваемых культур. В огородах района полным ходом идет закладка нового урожая картофеля. Но, помимо него, земледельцы решили изменить структуру посевов. И это естественно, сегодня все решают спрос и предложение рынка. В нынешнем году местные фермеры свои гектары засеяли другими культурами, приносящими большую прибыль. Чеснок, это выгодное растение, пользующееся большим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Фермер Аллахверди Исмаилов на площади в полтора гектаров посадил чеснок.

Чтобы получить хороший урожай нужно хорошо знать эту культуру, соблюдать все нормы агротехнических мероприятий.

Фермеры используют семена чеснока, завезенные из зарубежных стран. Они высокоурожайные и устойчивы к холодам. А.Исмаилов приобрел семена чеснока в Иране, растения дали хорошие всходы, они устойчивы к различным заболеваниям, надо только оберегать их от полевых мышей. Фермер в нужном количестве внес минеральные и органические удобрения.

Вырастив продукцию и доведя до полной кондиции в конце мая, фермер планирует реализовать ее на внутреннем рынке, потому что спрос на этот продукт очень высок.

Сравнивая чесночное хозяйство с зерновым, фермер отмечает, что данное хозяйство требует больше затрат и внимания, чем, скажем, зерновые культуры. По его прогнозам, чесночное хозяйство с одного гектара дает 27—30 тонн урожая. В свое чесночное хозяйства он вложил около 10 тысяч манатов, а выручит свыше 30—35 тысяч манатов. Разница весьма ощутимая. Этот природный антибиотик пользуется широким спросом у покупателей.

Закладываются новые ореховые плантации

В Билясуварском районе местные фермеры закладывают плантации различных видов растений. Первым в районе такой шаг предпринял Заур Салимов, агроном-экономист по специальности. Молодые саженцы ореховых деревьев он завез из Турции и выращивает их у себя на участке в горшках. Прежде чем приступить к делу, фермер съездил в Турцию, где изучил плодоносящие сорта грецких орехов, их урожайность, устойчивость к различным заболеваниям и к холоду, изучил специфику хранения продукта.

— Этот сорт грецких орехов дает урожай уже в первый год и в корне отличается от местных сортов, — говорит фермер. По словам Заура, плодоносность деревьев возрастает с каждым годом и через два, три или четыре года достигает высокого уровня. Все зависит от того, как вести обрезку дерева, которое достигает шести метров в высоту. С возрастом увеличивается урожайность, так, в 8 лет дерево дает 120 килограммов орехов. Построить бизнес на ореховых деревьях — дело разумное и перспективное.

Заур Салимов планирует создать ореховые плантации на площади в пять гектаров. В дальнейшем он намерен расширить свое хозяйство, которое будет приносить хозяину солидный доход.

Другой фермер, Галабек Агаев привез из Турции урожайные сорта саженцев фундука. Их надо приспособить к условиям Билясувара. По его мнению, процесс опыления напрямую воздействует на урожайность, поэтому необходимо соблюдать все агротехнические нормы, чтобы саженцы успешно прижились на земле Билясувара. Все саженцы содержатся в целлофановых пакетах вместе с землей. Фермер поливал их, вносил минеральные удобрения.

— Ореховое дерево начинает плодоносить уже в первый год закладки саженцев, — говорит Галабек Агаев. — Мы высадили саженцы на площади в один гектар, предстоит создать новые плантации на площади в пять гектаров.

Главное — правильно посадить саженцы фундука, продолжает Г. Агаев. Для этого роют яму глубиной 40 сантиметров и столько же в диаметре. Этого достаточно. Затем засыпают два стакана золы, добавляют землю. После того как саженец посажен землю мульчируют навозом с перегноем. Это защитит саженцы, набирающие силу, от замерзания.

В селении Ковлар Товузского района фермер Адиль Ибрагимов распахал личный земельный участок, отведенный под плантацию фундука. В землю внесли минеральные и органические удобрения и осуществили полив.

В 2017 году в Товузском районе намечается заложить новые плантации фундука на площади более 20 гектаров.

В Загатальском районе сельчане занимаются выращиванием фундука, в 2016 году на площади 2560 гектаров были заложены новые плантации. Эта отрасль приносит неплохие доходы, на которые и живут сельчане этого благословенного края. И с каждым годом к данной отрасли растет интерес сельских предпринимателей. В настоящее время площади, отведенные под фундук, расширились и достигли свыше 16.419 гектаров. В прошлом году с плодоносящих плантаций было заготовлено 9 тысяч тонн продукции, которую реализовали как на внутреннем рынке, так и экспортировали в зарубежные страны.

Клубника и малина на грядках Мугани

В Сабирабадском районе выращиванием клубники занимаются жители села Хашимханлы, которое находится на левом берегу Куры. Еще в советское время сельчане успешно разводили плантации этих сочных ягод. А сегодня практически каждый второй занимается производством клубники. И хотя здесь земли сероземные, земледельцы настолько снабдили плодородный слой земли минеральными и органическими удобрениями, что участки стали благоприятными для выращивания сочных ягод. Большинство сельчан внедряют передовой опыт России, Украины и стран Европы. Ежегодно сельчане получают сотни тонн клубники, на вырученные деньги предприниматели расширяют свои хозяйства. Несмотря на то, что выращивание этих ягод дело хлопотное, сопровождаемое многими рисками, муганские фермеры продолжают выращивать клубнику. Вот и в эти зимние дни они уже заложили в горшках рассаду, ближе к весне она перекочует в грунт, а в мае—июне на Мугани снимут урожай клубники, которую реализуют на рынках регионов и столицы.

В Джалилабаде выращивать клубнику стали всего три-четыре года назад. Здесь в основном культивируют китайские сорта, пользующиеся повышенным спросом у городских жителей.

В эти зимние дни на полях хозяйства, где фермеры выращивают клубнику, трудятся женщины, которые очищают кусты от лишнего мусора, производят обрезку стеблей кустов, оставляя ростки для нового урожая. Фермеры запаслись пленочным материалом, чтобы сберечь растения от холода.

Малина — одна из самых ценных ягод. Самое вкусное варенье варят из малины, оно лучшее средство от простуды.

Осенью прошлого года фермеры района заложили новые плантации малины на площади 10 гектаров. Их владелец — турецкий бизнесмен Билгин Устундаг. Прибыв в Джалилабад, он выбрал участок, на котором можно выращивать малину. Оптимальный способ посадки малины — высадка саженцев узкими рядками. Расстояние между ними полтора — два метра, а расстояние между растениями 0,5—0,7 метра. Фермеры выкапывают яму глубиной 40 сантиметров, которую заполняют компостом или золой.

После посадки прикорневую зону мульчуют, обрезают стебли саженца. Поскольку малина плодоносит на прошлогодних побегах, такая обрезка лишает урожая в первый год, зато позволяет молодым кустам укорениться и нарастить корневую систему. Это и станет залогом будущих обильных урожаев. При выращивании малины применяются интенсивные технологии и капельное орошение. По словам бизнесмена, урожайность ягод с гектара составляет пять тонн, а доход с одного гектара — свыше 10 тысяч манатов.

Сегодня в Джалилабаде закладываются основы новой культуры растениеводства, урожай получат через год, а с годами вырастит и урожайность малины. Дело выгодное, перспективное.

Ранний картофель в Шамкире

Местные фермеры этого сельского района уделяют большое внимание разведению и выращиванию картофеля, особенно ранних сортов. Лучше всего получается у земледельцев села Сабир Шамкирского района. Хозяева тепличных комплексов зимой и осенью выращивают и поставляют на рынок ранний картофель. Картофель для сева закладывают в сентябре, а урожай собирают в январе следующего года, и тут же закладывают под урожай новые грядки в своих теплицах и собирают урожай раннего картофеля в апреле.

— Мы выращиваем ранний картофель под пленкой, — говорит Асиф Алиев. — Обычно засеваем участки парника после

20 сентября, продолжаем сев с перерывами в пять дней, переходим в другой парник, где тоже закладываем новый урожай. Сроки вегетации составляют 90 дней. В начале января мы приступили к реализации продукции раннего картофеля, который засеяли прошлой осенью.

Асиф уже закончил сев весеннего картофеля, через три месяца соберет новый урожай. И так его теплица работает круглый год.

Мы рассказали лишь о некоторых заботах земледельцев Азербайджана, которые активно готовятся к весне. Их труд окупится сторицей, весной на прилавках рынков столицы будет обилие овощей, плодов и ягод. Часть этого урожая будет экспортирована в страны ближнего зарубежья под брендом Made in Azerbaijan.

Зейтулла ДЖАББАРОВ