The Telegraph рассказал об инвестициях Джавада Маранди – бизнесмена с ирано-азербайджанскими корнями

Впервые дед бизнесмена Джавада Маранди потерял семейное состояние, когда вынужден был покинуть Азербайджан в 1920 году на волне большевистской революции.

Впоследствии его отца, который также был предпринимателем, постигла та же участь: он оставался в Иране до тех пор, пока не лишился всех своих владений в результате революции и свержения шаха в 1979 году.

«Я не собираюсь быть третьим в этой линии, - говорит Маранди. - Вот почему я инвестирую в Великобританию – страну, где мы живем».

Свою историю и о планах на будущее Джавад Маранди рассказал в интервью британскому изданию The Telegraph.

Учитывая неразбериху последних месяцев в связи с результатами британского референдума по выходу из ЕС, политическая стабильность в Великобритании – понятие относительное. Но неопределенность – недостаточное препятствие для Джавада Маранди, крупного владельца недвижимости, родившегося в Тегеране в феврале 1968 года.

С премиальной недвижимости в лондонском районе Найтсбридж инвестиционный портфель Маранди расширился, охватив в последнее время ресторанный бизнес, сферу моды и театра.

«Я не считаю себя экспертом ни в одной из этих сфер бизнеса, - говорит Маранди. – Самое главное при инвестировании, я полагаю, это обращать внимание на людей. У вас может быть замечательная идея, но если у вас неправильная команда, то можно все испортить».

Самое крупное вложение Маранди – владение 50% в ресторанной империи Soho House. Вложения составили 14 млн фунтов для расширения таких брендов, как Chicken Shop, Dirty Burger и Pizza East далеко за пределы Лондона.

Маранди считает, что получится открыть более 100 точек каждого бренда с последующим открытием филиалов в Чикаго и Барселоне. Маранди также владеет фермерским хозяйством Soho в графстве Оксфордшир.

Маранди инвестировал 14 млн фунтов для расширения таких брендов, как Chicken Shop, Dirty Burger и Pizza East далеко за пределы Лондона

Полагая, что в строительной сфере продолжится спад в течение последующих лет, Маранди проинвестировал некоторые из театральных постановок режиссера Стивена Долдри, а также приобщился к бизнесу подвенечных платьев.

50 млн фунтов он инвестировал в то, чтобы превратить бывшие погреба Monnet Cognac на юго-западе Франции в пятизвездочный СПА-отель, который должен открыться в следующем году.

Маранди считает, что Лондон должен продолжать привлекать богатых международных инвесторов, которые интересуются вложением средств в британскую столицу.

«Они платят налоги, они делают покупки в магазинах, они открывают рабочие места. Что же они получают взамен? – говорит Маранди и отвечает на свой вопрос. - Конфиденциальность. Я не хочу, чтобы все знали, где мои дома или сколько их я купил».

Маранди также владеет фермерским хозяйством Soho в графстве Оксфордшир

Интерес Джавада Маранди к бизнесу начался еще тогда, когда ему было 11 лет. Владея английским языком лишь немного, он попал из роскошной жизни в Тегеране в небольшую квартирку на Ноттинг-Хилл в Лондоне вместе с матерью и старшей сестрой. Отец присоединился к ним три года спустя.

«Переход из очень комфортной жизни в не очень комфортную меняет твой характер, - говорит Маранди. - Это делает тебя гораздо более целенаправленным и гораздо более нацеленным на то, чтобы такого с тобой больше не повторилось».

Маранди изучал инженерное дело в университете Уэльса, но по окончании был разочарован нехваткой рабочих мест в этой области. После окончания учебы он быстро перешел на сферу бухгалтерского учета, пройдя подготовку в компании Coopers&Lybrand.

Возвращение Джавада Маранди обратно на восток началось тогда, когда он лежал в своей постели и читал журнал The Economist.

На тот момент ему предлагали работу в компании Morgan Stanley, но намного более привлекательным ему показалось предложение, которое он вдруг увидел в журнале: компания Coca-Cola искала сотрудника в сфере финансов для работы в Турции.

«Это был мой любимый бренд, и страна мне показалась весьма интересной», - рассказывает магнат.

Незнание Джавадом турецкого языка отметили при рассмотрении его кандидатуры, однако, учитывая тот факт, что турецкий близок к родному для Джавада азербайджанскому языку, его приняли на основе обещания быстро его усвоить. Спустя несколько лет Джавад Маранди оказался в Средней Азии, работая на табачную компанию Philip Morris International.

После приобретения корпоративного опыта, Маранди рискнул начать деятельность в Азербайджане, который в 1991 году провозгласил независимость от Советского Союза.

«Я увидел здесь новые возможности, - рассказывает Джавад Маранди, отмечая, что в Азербайджане на тот момент не было широкого спектра потребительских товаров. - Мой опыт научил меня, что главное в сфере потребительских товаров – это распределение: доставить продукт оптовому покупателю по правильной цене и надлежащего качества».

Маранди изучал инженерное дело в университете Уэльса

Так, он начал продавать в Азербайджане сигареты, а затем зашел и в сферу фармацевтических товаров. На сегодня в компании Маранди 1 тысяча фургонов, обслуживающих 11 тысяч ритейлеров.

Этот успех, а также его западные связи повысили востребованность и значимость Джавада Маранди, поскольку Азербайджан на тот период активно искал зарубежных инвесторов.

Сегодня Маранди является консультантом Pasha Construction – части частной инвестиционной компании, которой он посодействовал в открытии в Баку сетей люксовых отелей Four Seasons и JW Marriott.

«Я исполняю консультативную функцию в Pasha Construction, которая является одним из крупнейших инвесторов в стране. Компания полностью прозрачна и платит налоги», - говорит Маранди.

Имидж Азербайджана – тот вопрос, которым Джавад Маранди весьма увлечен.

«Если вы вникнете в суть, то увидите, насколько страна стабильна», - говорит Маранди.

«Люди не желают нестабильности. Они не хотят того, что происходит в Сирии, Ираке или Ливии. На Западе любят думать, что мы принесли демократию в Ирак или содействуем развитию демократии в Сирии. Но это не так».

Вспоминая, как процветал Иран на протяжении тысяч лет при «сильных, могущественных и честных лидерах», Маранди задается вопросом: «Кто мы такие, чтобы накладывать вето на другую систему? Это сравнимо с тем, как если бы завтра китайцы пришли в Великобританию, заявив, что национальным языком здесь отныне будет китайский».

Маранди говорит, что инвестирует в долгосрочную перспективу, на период примерно в три поколения. Это гораздо больше, чем могут предложить банки или частные инвестиционные компании.

1news.az