Все чаще в криминальной хронике появляются сообщения о жестоких убийствах братьями сестер, бывшими мужьями бывших же жен и даже уже сыновьями матерей.

Сам факт таких преступлений – серьезный повод задуматься над тем, что происходит в обществе. Но еще более страшный факт – это то, что такие убийства все чаще стали позиционировать как «убийства чести» (прямо как в «допотопные времена»).

Для начала разберемся с терминологией: что подразумевают сегодня под «убийством чести»?

Как правило, речь идет об убийстве чаще женщины или девушки, причем, родственниками за так называемое «навлечение на семью бесчестья». Под «бесчестием» понимают широкий спектр «нарушений» - начиная от запретных для менталитета действий сексуального характера (измена, добрачный секс, гомосексуальные отношения) и заканчивая просто «не подобающим поведением», когда «не так села, не так встала, не так оделась, не туда посмотрела и не то сказала».

Впрочем, при желании под категорию «неподобающее поведение» могут отнести все, что угодно: от регистрации в соцсетях, SMS-ки и телефонного звонка до желания женщины подать на развод. При этом часто поводом для обвинения девушки или женщины служат лишь слухи и наговоры «доброжелателей».

Говорить о том, что «убийства чести» совершают исключительно мужчины, тоже неправильно, потому что порой в этих «актах возмездия» либо участвуют женщины, либо они являются посвященными в планы «вершителей правосудия» «идейными вдохновителями» (в их роли чаще всего выступают свекрови и золовки).

По данным ООН, ежегодно жертвами «убийств чести» становятся 5000 женщин по всему миру, а по оценкам независимых экспертов, их не менее 20 тысяч. Точной статистики нет, поскольку такие самосуды в мусульманских странах часто замалчиваются и редко вызывают общественное либо властное порицание.

Убитых по семейному приговору женщин иногда даже хоронят в безымянных могилах. В случае если факты все же открываются, члены семьи пытаются представить произошедшее как несчастный случай, самоубийство или следствие бытовой ссоры, когда это возможно – подкупают полицию.

Лидеры по числу «убийств чести» — Пакистан, Иордания, Турция, Марокко. В 2008-м в Сомали на глазах у тысячной толпы насмерть забили камнями 13-летнюю Айшу Ибрагим — за то, что ранее она стала жертвой группового изнасилования.

В Пакистане родственники зарубили женщину топором прямо во время родов. Тела матери и неродившегося младенца сбросили в канаву.

Как вы поняли, мы рассказали об «убийствах чести» в их общепринятом понятии.

Но весь ужас состоит в том, что сегодня такого рода убийства стали не редкостью и в светском Азербайджане

Так кто и зачем распространяет этот устойчивый стереотип в нашем обществе?

Кто первым ради роста популярности и привлечения читателей ввел эту странную формулировку в описание криминальной хроники? Вопрос риторический. Но если не ответ на него, то цели подобного «внедрения в массы» найти необходимо, дабы предотвратить дальнейшее распространение в Азербайджане этого порочного явления.

Религия тут ни при чем?

Однако ситуация в целом уже настораживающая, достаточно почитать комментарии под новостями, рассказывающими о таких убийствах в нашей стране. Оправдывающих и поддерживающих убийц становится все больше, а защитников невинных жертв все меньше. И самое печальное, что среди разделяющих эту точку зрения немало женщин.

Да, ситуация у нас пока лучше, нежели в республиках Северного Кавказа, где практически 100% читателей выражают солидарность с убийцами, которые «защищали честь семьи». Не верите – почитайте сами: найти даже один комментарий, который бы осуждал убийц, просто невозможно. При этом разделяющие «праведный гнев» убийц граждане опираются в своих аргументах не только на «восточные традиции» или менталитет, но и… на ислам!

На самом деле, по мнению исследователей этой проблемы, традиция «убийств чести» возникла на Ближнем Востоке еще до принятия ислама.

Но мы все же решили заручиться поддержкой знающего человека и обратились за комментарием к Гаджи Мир Мехти, который подробно разъяснил, как ислам относится к этому вопросу.

- Даже в исламском государстве, в котором действуют законы шариата, вердикт о том, как и кого наказывать, решает только исламский суд. В исламе действительно смертная казнь предусмотрена за измену замужней женщины мужу и женатого мужчины – жене. По той причине, что у таких людей есть возможность удовлетворять свои желания в своей семье, с собственным супругом/супругой.

Если же женщина не замужняя (или мужчина – не женат), но имел место факт прелюбодеяния, то наказание за это предусмотрено не столь радикальное.

Однако судить за такие проступки, равно как и за любые другие, должен, и я это подчеркиваю, только исламский суд, во главе которого должен непременно стоять исламский ученый, который действительно разбирается в исламе. При этом в суде должны быть обязательно представлены веские доказательства факта измены или прелюбодеяния, и только если это подтвердится, суд может вынести приговор. Самосуд же в исламе запрещен, - говорит Гаджи Мир Мехти.

- Но самое главное, это как раз доказательства. Если в измене супруге обвиняют мужчину, то должны быть два свидетеля, которые могут подтвердить факт прелюбодеяния. Если речь об измене женщины – свидетеля должно быть четыре. При этом каждого опрашивают отдельно, и если судья видит хотя бы малейшие расхождения в их показаниях, самих свидетелей могут привлечь за дачу ложных показаний. Свидетели должны рассказать суду о том, что видели своими глазами факт измены, и при этом быть точными в деталях, касающихся места, обстоятельств, даты измены и прочих нюансов. Как вы понимаете, это сделать просто нереально, если факта измены на самом деле не было. И четыре свидетеля – реальных, а не подставных, найти можно лишь в том случае, если измена действительно была. Таким образом, ислам защищает женщину от наговоров и беспочвенных обвинений, причем, даже больше, чем мужчину: для доказательства ее вины необходимо вдвое больше свидетелей. Что касается защиты мужчины, увы, и его могут оговорить непорядочные люди.

Однако ни при каком раскладе наказание не должно исходить от членов семьи! Даже если исламский суд доказал вину женщины, осуществить смертную казнь или же телесное наказание может только «палач», и никогда – члены семьи этой женщины. Потому что это – огромная душевная боль для них и для нее. Убивать родных - это дикарство!

Кроме того, хочу добавить, что если что-то произошло в семье, то ни в коем случае нельзя выносить это на суд чужих людей, необходимо сначала разобраться внутри самой семьи. Нужно успокоиться, а затем – сесть и поговорить, понимая, что оговорить можно любого человека. Иногда люди делают выводы из обычного взгляда или улыбки мужчины женщине, и наоборот. И допускать, чтобы чьи-то домыслы ломали жизнь членов твоей семьи, нельзя! Кто бы что ни говорил – успокойся и требуй доказательств, и ищи их сам, прежде чем обвинить родных людей! Это – взгляд ислама, – сказал Гаджи Мир Мехти.

Он добавил к своему комментарию еще одну важную деталь:

- Мы должны искать причины происходящего сегодня с людьми. Чему нас учит сегодняшнее телевидение, сериалы? Обратите внимание, что сегодня показывают в этих фильмах: муж изменяет жене, жена – мужу, и это преподносится как норма. А какие новости выносят на суд зрителей в различных «телешоу»? То же самое – выносят семейные проблемы на суд зрителей! СМИ пишут и распространяют информацию о том, что где-то сын или дочь убили мать, отец – детей, муж – жену и так далее. Это – страшно и ужасно, это ломает психику людей, заставляя их думать, что все это – в порядке вещей! Знаете, я как-то говорил с одним из судей, который работал еще в советское время. Так вот, даже при безбожном советском режиме было категорически запрещено даже обсуждать в общественных местах дела, которые рассматривались в суде, если речь шла о семейных проблемах. О том, чтобы сообщать о таких происшествиях прессе, даже речи быть не могло! Суды по таким делам были закрытыми! А что происходит сегодня?

Закончу цитатой хадиса от Имама Али: «Люди больше похожи на свое время, нежели на своих отцов». Задумайтесь об этом, - заключил он.

К слову, в МВД Азербайджана 1news.az сообщили, что министерство никогда не позиционирует преступления как «убийства чести», эти громкие заголовки ставят сами журналисты.

- Преступления совершаются во всех странах мира. Хотелось бы отметить, что Азербайджан – страна с очень малым количеством преступлений на душу населения. В целом лишь около 9-10%, а зачастую и меньше от всех преступлений в республике – тяжкие. Просто порой СМИ раздувают тему криминала, грешат громкими заголовками, выдают бытовые преступления за какие-то иные и т.д., не проверяют информацию в пресс-службе Министерства внутренних дел. В целом же, криминогенная ситуация в Азербайджане находится под полным контролем, - подчеркнули в МВД.

Да, сегодня СМИ зависят от пресловутых «кликов», а читатели – увы и ах - «желают крови и секса», требуя и ища пресловутой «чернухи и порнухи». И это не мы придумали, это – факт. Не оправдывая коллег по цеху, вынуждены признать, что у них сегодня, особенно в условиях кризиса, нет вариантов повысить читабельность ресурсов. Но можно ведь подавать новости иначе. Вернее, нужно.

Когда заголовок над очередной сводкой криминальной хроники подчеркивает, что «он убил сестру, чтобы защитить честь семьи», именно эта фраза и остается в подсознании читателя. И опаснее всего то, что среди этих читателей немало подростков, для которых такие формулировки могут стать руководством к действию. Тем более, если он читает при этом комментарии взрослых людей, поощряющих подобные зверства. Ведь не секрет, что у многих наших сограждан очень сильна зависимость от пресловутого «что люди скажут». И движимые страхом осуждения обществом люди способны убить даже собственное чадо или мать и отца, и все ради того, чтобы это самое общество не подумало плохо о них самих!

Что происходит?

Никто не призывает отказываться от наших прекрасных традиций или от менталитета. Хотя те, кто чаще всех на него ссылается, обычно слабо представляют, что это такое. Но мы сейчас о другом, а именно о том, когда и кто подменил наши семейные традиции такими извращенными понятиями о чести?

Разве честь мужчины – это не верность данному слову? Не смелость, доблесть, способность защитить семью, друзей, родину? Почему стало возможным, что мнение постороннего человека становится решающим и способным сподвигнуть на преступление? Почему вообще стали поощряться сплетни и пересуды, способные довести сыновей, братьев, мужей и даже матерей девушек или женщин до такой степени, что они видят лишь один выход: решить проблему радикально?

Почему у этих людей нет сил, а, может, желания задуматься над тем, кто и когда сменил им эти ценностные ориентиры? Почему в итоге человек, сталкиваясь с такой проблемой, не знает, что ему делать?

Потому что он не в силах противостоять обществу, и выход у него один: совершить преступление. Чтобы это самое общество не затоптало и не растерзало не только его родственницу, но и его самого.

Увы, комментарий психиатра Араза Манучери-Лалеи весьма неутешителен в отношении перспектив этой проблемы.

- То, что сегодня происходит – просто дикость. В нашем обществе появились даже не индивиды, а целые группы людей, живущих по каким-то дремучим законам. Они оперируют первобытными понятиями и преставлениями – я просто не могу назвать их взгляды иначе.

К сожалению, я по роду своей профессии достаточно часто сталкиваюсь с такой искаженной формой восприятия мира у большого количества наших граждан. И если честно, я даже не знаю, что и думать. Это какой-то страшный дефицит культуры, морали, интеллекта… - говорит А. Манучери-Лалеи.

- Расскажу о недавнем случае. Ко мне привели пациентку с депрессией, причем, привел ее на прием муж. Я сразу понял, что депрессия – это последствие страшного избиения, в результате которого женщина получила серьезные травмы, в том числе травмы головы. Так вот, столь жестоко избил несчастную собственный муж, который гордо рассказал мне об этом. А знаете, за что? За то, что она «посмела сесть на переднее сидение автомобиля»! Причем, автомобиль был его, то есть, ее мужа!

Но еще больше меня поразил тот факт, что сама жертва оправдывала своего мужа, объясняя его жестокость тем, что «она неправильно поступила и виновата». Муж же при этом был горд и даже пояснил мне: «Вот видите, доктор, как я сумел защитить честь своей семьи! Поставил ее на место!».

Это еще не все. Почти в шоковом состоянии я пришел на занятия в Медицинский университет, где я преподаю, и рассказал эту ситуацию студентам. И знаете, что? Группа не удивилась! Более того: двое студентов удивленно спросили: «А разве он неправильно поступил?».

Подчеркиваю: это говорят студенты медицинского вуза, то есть, не самые глупые представители молодого поколения. Молчаливо поддержали мужа жертвы больше половины студентов, а резко возмутился же лишь один! Причина проста: большинство видели такое же у себя дома, и для них такое поведение мужчины – норма. То есть, у них уже исковерканные, извращенные понятия как о чести, так и о гендерных взаимоотношениях. И это – наше будущее? И, к сожалению, число таких людей растет, и растет стремительно.

Причина – снижение общего интеллектуального и культурного уровня, который продолжает снижаться. Идет страшная деградация. А трагедия интеллигенции состоит в том, что она не может себя защитить, следуя принципу о том, что умный не будет спорить с тупым. Но вся беда в том, что последних становится все больше… - говорит психиатр.

Он также отметил, что распространение подобных публикаций в СМИ, безусловно, способствует только дальнейшему тиражированию таких преступлений.

- Я не думаю, что посыл давать оценку таким убийствам как «убийствам чести» был дан со стороны МВД. Нет. Скорее всего, это было сделано каким-то журналистом, который поступил так или по глупости, или в погоне за сенсацией. А остальные подхватили, ведь такие статьи – это рейтинги. О будущем, о последствиях такие журналисты не задумываются. А зря. Во-первых, давать такие заголовки не просто опасно, а преступно, потому что это – прямой призыв к агрессии и новым преступлениям. Общество, СМИ обязаны осуждать такие инциденты, а не поощрять их громкими заголовками.

Во-вторых, - и это уже страшно - такая ситуация это уже конкретный шаг навстречу радикальным движениям. Потому что люди, поддерживающие такие убийства, внутренне вполне готовы быть в их рядах, - подытожил Араз Манучери-Лалеи.

Резюме

Очень хочется закончить на более оптимистичной ноте, но не получается. Потому что еще некоторое время назад даже представить, что подобных случаев в нашей стране станет так много, было сложно. Да, у нас – «менталитет», на который так удобно ссылаться при каждом удобном случае. Но этот самый менталитет – это не просто удобное слово, служащее «отмазкой», это – совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих той или иной нации или народу.

Получается, что что-то, тесно связанное с ценностными ориентациями, у нас пошатнулось. Потому что еще вчера в понятие «честь» входили верность данному слову, непозволительность некорректного поведения в обществе, особенно – по отношению к женщине. Подумать тогда о том, что из-за наговоров соседей можно убить собственную мать, было просто невозможно.

Но сегодня это факт, который угрожает будущему нашей страны, семейным ценностям и устоям Азербайджана. И хуже всего, что подобное сегодня хотят свести к уровню некой «нормы», не задумываясь о том, что завтра очередной жертвой «извращенной чести» может стать кто-то из нас…

Натали Александрова, Тимур Рзаев