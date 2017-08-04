Задержанные за участие в протестах в ереванском квартале Сари Таг Гагик Микаелян и Хованнес Газарян подали жалобы на правительство Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает 1news.az со ссылкой на AzVision.az, ссылающийся, в свою очередь, на армянские СМИ, жалобы представила адвокат политзаключенных, юрист ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чадинян.

Отметим, что Г.Микаелян и Х.Газарян были арестованы в июле прошлого года по обвинению в забрасывании камнями полиции во время антиправительственных акций протестов в Армении. Их права защищал ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Ялчин Алиев, Э.Т.