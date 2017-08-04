3 августа ЗАО «Газпром Армения» прекратило поставки газа в Армению из России. Как говорится на сайте компании, начались строительные работы на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», который проходит в страну через Грузию. Планируется, что прекращение поставок продлится 30 дней, после чего они возобновятся, передает Eadaily.com

Остановка газопровода из России не повлияет на газоснабжение Армении, которое будет осуществляться без ограничений, говорится в сообщении «Газпром Армения».

Как известно, Армения получает газ не только из России, но и из Ирана — в обмен на электроэнергию. Также в стране есть Абовянская станция подземного хранения газа емкостью более 100 млн кубометров.

В прошлом году Армения импортировала из России 1,864 млрд кубометров газа. Еще страна получила 364 млн кубометров из Ирана.

А.А., И.А.