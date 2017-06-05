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Армения

Армения выступила против возвращения беженцев в Абхазию и Южную Осетию 05.06.2017 16:28

Генеральная Ассамблея ООН на 71-й сессии в десятый раз приняла инициированную Грузией резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».

Генассамблея ООН последовательно принимает этот документ с 2008 года, подтверждая основные права насильственно перемещенных лиц, независимо от их этнической принадлежности, и, в первую очередь, их право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в свои дома. Документ также фокусируется на необходимости уважения и защиты неотъемлемого права собственности, сообщает lenta.ge.

Резолюция подтверждает важность беспрепятственного гуманитарного доступа к территориям Абхазии и Цхинвальского региона.

Помимо гуманитарного контекста, постановление имеет и практическое значение, поскольку призывает генерального секретаря ООН ежегодного готовить доклад о положении внутренне перемещенных лиц, проживающих в Грузии, а также о реализации резолюции.

Резолюция призывает участников Женевских международных дискуссий возобновить усилия для обеспечения безопасности и защиты прав человека в оккупированных районах, которые будут способствовать возвращению перемещенных лиц и беженцев в свои дома.

Поддержали грузинскую резолюцию 80 стран-членов ООН, 14 проголосовали против, 61 государство воздержалось. Число стран, поддержавших резолюцию, увеличилось в сравнении с прошлым годом: в 2016 году за принятие документа проголосовали 76 стран, против 15, 64 государства воздержались.

В 2017 году против резолюции, вместе с Россией, голосовали Лаос, Науру, Никарагуа, Южный Судан, Армения, Беларусь, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Сирия и Зимбабве.

А.А.

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