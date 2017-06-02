В России проживают около 2,5 млн армян.

Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.



«Нет точных данных ни у российской, ни у армянской стороны. В целом, около 2-2,5 млн армян проживают, включая граждан России, которых, конечно, больше», - рассказал дипломат.

При этом Тоганян отметил, что армяне прибывают в Россию не только из Армении, но и из государств Центральной Азии.

Посол добавил, что армянское диппредставительство имеет консульские учреждения в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Сочи.

Открытие консульств в других частях России, особенно центральной России, на Урале и Дальнем Востоке, по словам Тоганяна, необходимо, однако вопрос упирается в техническую и финансовую сторону.



Общая численность армянской диаспоры сегодня оценивается более чем в 10 миллионов, что почти в три раза больше населения Армении.

А.А.