В России проживают около 2,5 млн армян.
Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Нет точных данных ни у российской, ни у армянской стороны. В целом, около 2-2,5 млн армян проживают, включая граждан России, которых, конечно, больше», - рассказал дипломат.
При этом Тоганян отметил, что армяне прибывают в Россию не только из Армении, но и из государств Центральной Азии.
Посол добавил, что армянское диппредставительство имеет консульские учреждения в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Сочи.
Открытие консульств в других частях России, особенно центральной России, на Урале и Дальнем Востоке, по словам Тоганяна, необходимо, однако вопрос упирается в техническую и финансовую сторону.
Общая численность армянской диаспоры сегодня оценивается более чем в 10 миллионов, что почти в три раза больше населения Армении.
А.А.