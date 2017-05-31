Начальник Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны Армении полковник Арам Асатурян освобожден от занимаемой должности и отправлен в кадровый резерв.

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник военно-медицинского управления ВС РА полковник Камавор Хачатрян.

Новый начальник госпиталя пока не назначен.

«У нас есть несколько кандидатов, этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Будет выбран лучший из кандидатов», – сказал Камавор Хачатрян.

В ответ на вопрос, чем обусловлено освобождение Арама Асатуряна, Хачатрян ответил: служебной необходимостью.

Panorama.am