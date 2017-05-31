24 апреля – 12 мая 2017 года в Женеве прошла 92-я сессия Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. В рамках сессии 27 и 28 апреля был рассмотрен 7-11 совместный периодический доклад, представленный в Комитет Арменией, о выполнении этой страной «Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Во время первичной презентации 27 апреля заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Ховакимян представил краткое содержание доклада.

После выступления армянской стороны ряд членов Комитета выразил свое отношение к докладу. Представитель Алжира Амир Нуреддин, как к негативному явлению, привлек внимание к малочисленности уголовных дел, возбужденных в Армении на почве расовой дискриминации.

Было озвучено много критических мыслей, связанных, в том числе, с тем, что Армения не ратифицировала ряд международных соглашений в области прав человека. В то же время представители Пакистана и Маврикия спросили, сколько азербайджанцев в настоящее время проживает на территории Армении.

Представитель Пакистана, экс-посол Анвар Камал поинтересовался, почему в Армении, на территории которой в прошлом веке жили сотни тысяч азербайджанцев, в настоящее время, согласно официальным результатам переписи населения 2011 года, их число указывается на уровне «0» (нуля). Кроме того, представитель Пакистана спросил о причинах стремительного уменьшения населения Армении и, несмотря на наличие в стране национальных меньшинств мусульманского происхождения, указания в официальной статистике всего 812 человек населения мусульманского происхождения. В конце же своего выступления пакистанский член Комитета пожелал Армении построить с соседними странами добрые отношения и подчеркнул, что дальнейшее благополучие армянского населения будет зависеть именно от характера этих отношений.

Представитель Маврикия в своем выступлении отметил, что отсутствие в официальной статистике наряду с азербайджанцами также граждан Армении африканского происхождения могло случиться вследствие расовой дискриминации, и сказал, что население этой страны, состоящее на 98,3% из армян, является достаточно гомогенным обществом. Кроме этого, он потребовал от армянской стороны прокомментировать утверждения неправительственных организаций о случаях дискриминации в отношении лиц африканского происхождения при принятии решения о предоставлении убежища и статуса беженца.

Другие члены Комитета в основном интересовались, почему предмет, связанный с армянской апостольской церковью, принудительно преподается также национальным меньшинствам.

Выражая на следующий день реакцию на вопросы, поднятые накануне, глава армянской делегации, отвечая на вопрос о причинах отсутствия в Армении азербайджанцев, сказал, что при переписи населения за основу берутся данные об этнической принадлежности людей, которые они сами предоставляют о себе при опросе. Тем самым он хотел продемонстрировать вроде как желание предполагать, что якобы не исключает проживание азербайджанцев на территории Армении. К сожалению, замминистра не стал прояснять в этот момент, по какой причине и опасаясь чего люди прячут свою национальную принадлежность.

Допустив возможность того, что статистические данные о проживании в Армении 812 мусульман неверны, он подчеркнул, что, как минимум, большинство курдов являются мусульманами, и в этой связи довел до сведения, что большинство этих курдов при переписи не представились мусульманами.

Отвечая на вопрос о статистическом составе беженцев и лиц, получающих политическое убежище, представитель Армении сообщил, что подобный статус был предоставлен лишь 3 гражданам африканского происхождения.

Выражая отношение к вопросу принудительного преподавания нацменьшинствам предмета, связанного с армянской апостольской церковью, замминистра сказал, что, принимая во внимание, что церковь играла в жизни армян очень важную роль со времен, когда у них не было еще своего государства, этот предмет преподается не как религия, а как история.

А.Ховакимян выразил также отношение к фактам, связанным с целенаправленным заселением оккупированных азербайджанских территорий сирийскими армянами, к тому, что эта политика правительства Армении, наряду с грубым нарушением норм и принципов международного права, противоречит также всем принципам прав человека. Очевидно, размещение людей, бежавших из горячих конфликтных зон для более безопасной жизни, в другой горячей конфликтной зоне доказывает, что Армения ради своих политических амбиций ни во что не ставит жизни людей.

Взглянув на итоговые рекомендации, подготовленные в связи с докладом Армении, можно увидеть, что в них отражено довольно много критических моментов.

Так, в разделе «Обеспокоенности и рекомендации» нашли отражение 10 беспокойств и 19 рекомендаций, охватывающих как пустоты в законодательной области, так и существующие на практике проблемы.

В 17-м пункте документа выражается обеспокоенность случаями расовой и религиозной дискриминации, применяемой при предоставлении сирийским беженцам соответствующего статуса, то есть в связи с приемом сирийцев исключительно армянского происхождения.

Еще одним примечательным моментом в документе является 27-я рекомендация, исходящая из обеспокоенности в связи с наблюдающимися в Армении случаями расовой дискриминации в отношении лиц африканского происхождения. В этой рекомендации отмечается, что согласно принятым Генассамблеей ООН резолюциям 68/237 и 69/16, период с 2015-го по 2024 год объявлен ООН «Международным десятилетием людей африканского происхождения», и в рамках этого от Армении требуется включить информацию о проделанной ею работе в следующий национальный отчет. Как ряд стран, в том числе армянские организации гражданского общества, так и члены Комитета считают, что в Армении в достаточной степени существует дискриминация в отношении людей африканского происхождения.

Как видно, несмотря на формирование каждый раз текстов рекомендаций, связанных с Арменией, в критическом духе, эта страна не прекращает свою оккупационную и дискриминационную политику. А международное сообщество продолжает потакать капризам этого жуликоватого ребенка.