Росавиация отозвала допуски на 15 международных авиарейсов из России в Беларусь, Иран, Грузию, Армению и государства Средней Азии у авиакомпании «Уральские авиалинии» по заявке самого авиаперевозчика.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания пересмотрела портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг», - сказали в пресс-службе.

В частности, отозваны допуски на рейсы из Москвы в Тегеран (Иран), из Калининграда в Минск (Беларусь), из Нижнего Новгорода в Ереван (Армения), из Челябинска в Ереван и ряд других направлений.

«Уральские авиалинии» входят в число ведущих российских авиакомпаний, по итогам 2016 года ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.

С начала года компания перевезла порядка 1,9 млн человек (рост 28% к аналогичному периоду прошлого года), за этот период самолеты авиакомпании выполнили 14,3 тыс. рейсов (рост 17%): 8,7 тыс. рейсов по России, 3,3 тыс. - по СНГ, 2,3 тыс. - за рубеж за пределы СНГ.

А.А.