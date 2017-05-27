Сегодня в школах Армении проходят торжественные мероприятия по случаю «Последнего звонка».

Как сообщает 1news.az об этом говорится в статье, опубликованной на армянском информационном портале 1in.am.

«День радости, надежд и ожиданий для тысяч мальчиков и девочек опять же дает нам повод задуматься. Не только о перспективах, будущем, когда остаются неопределенными и туманными вопросы дальнейшего обучения, работы, интеграции в общество для тысяч наших граждан, перешедших рубеж совершеннолетия. Этот праздничный день в более десятка приграничных общин Армении не будет праздничным: «Последний звонок» не прозвучит в ряде школ Сюникского и Лорийского марзов. В селах Лцен, Чапни, Танахат, Шрвенан, Таврос, Даштадем эмиграция впредь отражается не только в статистических данных, в количественных объемах, но и в виде трагедии, с качественной составляющей: в этих общинах нет выпускников – или в школах нет учеников выпускного класса, или же вследствие закрытия школ вообще. Излишне объяснять, что именно означает несуществование или перспектива закрытия школы для села. Учебное заведение – последняя надежда на существование села, последний мотив для преодоления эмиграции, последний лучик во мраке», - пишет издание.

В статье отмечается, что в ряде общин Сюника и Лори этот лучик погас, потому что в школах не прозвучит последний звонок, а это символизирует «последний звонок» самих сел.

«Если учесть то обстоятельство, что большая часть этих сел – приграничные общины, то угроза безопасности страны становится не абстрактной, а вполне реальной. Родина начинается с границы, и безопасность всех нас находится под угрозой, когда села Сюника опустошаются. Насколько бы сильной ни была армия, насколько бы сильно ни была защищена граница, все это становится уязвимым, когда в тылу нет села с дымящимися трубами домов, с действующими школами, криками новорожденных. И, по иронии судьбы, в Сюникском марзе закрываются школы во времена той власти, идеология правящей партии которой зиждется на идеологии Гарегина Нжде, и государственные лица и члены РПА ежедневно цитируют полководца – в тени героического прошлого, не имеющего к ним никакого отношения, скрывая собственную бездарность, царящие в стране коррупцию и несправедливость», - пишет издание.

По словам автора статьи, для жителей отдаленных, приграничных сел Армении власти – это нечто, появляющееся раз в пять лет, вереница дорогих машин и их дешевых хозяев, которые объезжают село за селом не для того, чтобы чем-то облегчить заботы людей, а всего лишь в стремлении завладеть их голосами.

«Для чиновников, никогда не бывавших ни на границе, ни в армии, приграничное село является панорамой для «героического» селфи, на фоне которого их джипы выглядят как танки, а они сами – гордыми командирами. Последний аккорд в этой жалкой оперетте «Храброгоназарства» озвучивает Серж Саргсян – своим обещанием четырехмиллионной Армении к 2014 году. На фоне опустошающейся Армении, вымирающих приграничных населенных пунктов, закрываемых школ это обещание начинает походить на краснобайство, издевку, символизирующую «последний звонок» Армении», - говорится в статье.

Р.Д., И.А.