USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Армения

1in.am: «Последний звонок» опустошающейся Армении» 26.05.2017 19:11

Сегодня в школах Армении проходят торжественные мероприятия по случаю «Последнего звонка».

Как сообщает 1news.az об этом говорится в статье, опубликованной на армянском информационном портале 1in.am.

«День радости, надежд и ожиданий для тысяч мальчиков и девочек опять же дает нам повод задуматься. Не только о перспективах, будущем, когда остаются неопределенными и туманными вопросы дальнейшего обучения, работы, интеграции в общество для тысяч наших граждан, перешедших рубеж совершеннолетия. Этот праздничный день в более десятка приграничных общин Армении не будет праздничным: «Последний звонок» не прозвучит в ряде школ Сюникского и Лорийского марзов. В селах Лцен, Чапни, Танахат, Шрвенан, Таврос, Даштадем эмиграция впредь отражается не только в статистических данных, в количественных объемах, но и в виде трагедии, с качественной составляющей: в этих общинах нет выпускников – или в школах нет учеников выпускного класса, или же вследствие закрытия школ вообще. Излишне объяснять, что именно означает несуществование или перспектива закрытия школы для села. Учебное заведение – последняя надежда на существование села, последний мотив для преодоления эмиграции, последний лучик во мраке», - пишет издание.

В статье отмечается, что в ряде общин Сюника и Лори этот лучик погас, потому что в школах не прозвучит последний звонок, а это символизирует «последний звонок» самих сел.

«Если учесть то обстоятельство, что большая часть этих сел – приграничные общины, то угроза безопасности страны становится не абстрактной, а вполне реальной. Родина начинается с границы, и безопасность всех нас находится под угрозой, когда села Сюника опустошаются. Насколько бы сильной ни была армия, насколько бы сильно ни была защищена граница, все это становится уязвимым, когда в тылу нет села с дымящимися трубами домов, с действующими школами, криками новорожденных. И, по иронии судьбы, в Сюникском марзе закрываются школы во времена той власти, идеология правящей партии которой зиждется на идеологии Гарегина Нжде, и государственные лица и члены РПА ежедневно цитируют полководца – в тени героического прошлого, не имеющего к ним никакого отношения, скрывая собственную бездарность, царящие в стране коррупцию и несправедливость», - пишет издание.

По словам автора статьи, для жителей отдаленных, приграничных сел Армении власти – это нечто, появляющееся раз в пять лет, вереница дорогих машин и их дешевых хозяев, которые объезжают село за селом не для того, чтобы чем-то облегчить заботы людей, а всего лишь в стремлении завладеть их голосами.

«Для чиновников, никогда не бывавших ни на границе, ни в армии, приграничное село является панорамой для «героического» селфи, на фоне которого их джипы выглядят как танки, а они сами – гордыми командирами. Последний аккорд в этой жалкой оперетте «Храброгоназарства» озвучивает Серж Саргсян – своим обещанием четырехмиллионной Армении к 2014 году. На фоне опустошающейся Армении, вымирающих приграничных населенных пунктов, закрываемых школ это обещание начинает походить на краснобайство, издевку, символизирующую «последний звонок» Армении», - говорится в статье.

Р.Д., И.А.

351количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОКак сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТОСМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святогоВ Азербайджане студента исключат из вуза за участие во вступительных экзаменах вместо двух абитуриентовНевеста Криштиану Роналду беременна - ФОТОГеннадий Орлов: «Матч ТВ» – банкрот. Они с Тиной потратили трехлетний бюджет за полтора года» - ВИДЕОТаксист, «оккупировавший» автобусную остановку: «Правильно и делаю!» – ВИДЕОСамый красивый преступник» стал главной звездой модного показа в Каннах – ФОТОМири Юсиф станет отцом в третий раз - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 мая01:15 В Мексике нашли тела пяти человек с отрезанными головами00:46 В Лондоне торжественно отметили День Республики и День Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО00:17 Китайские ученые создали растение-фонарь26 мая23:49 НАСА в 2018 году отправит в космос зонд, который «потрогает» Солнце23:20 Ариана Гранде даст благотворительный концерт в память о жертвах теракта22:51 Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем22:26 Мария Захарова: «Азербайджанские огурцы - лучшие»21:58 Меркель: Страны G7 пытались убедить Трампа поддержать соглашение по климату21:37 Эстония высылает двух российских дипломатов21:11 ADA отмечает выпуск 180 студентов и победу шести лучших студенческих проектов – ФОТО20:53 «Карабах» соберется 1 июня20:44 Предложено перевозить грузы Узбекистана в Европу через Азербайджан – ФОТО20:32 Жертвами теракта в Египте стали 28 человек20:10 На оккупированных территориях Азербайджана погиб очередной армянский военнослужащий19:53 С Бюлент Эрсой произошел несчастный случай на съемках – ФОТО