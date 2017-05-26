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Армения

2016 году эмиграция из Армении достигла рекордного уровня 26.05.2017 11:10

Численность Армении достигнет 4 млн в 2040 году лишь в случае ежегодной иммиграции 50 тыс. человек, заявил журналистам в среду экономист, экс-глава ЦБ Баграт Асатрян, комментируя заявление президента РА.

Президент Армении Серж Саргсян, выступая на первом заседании новоизбранного парламента, заявил, что население Армении должно достичь 4 млн к 2040 году за счет резкого улучшения демографической ситуации в стране, сообщают армянские СМИ.

Экс-глава ЦБ отметил, что показатели эмиграции за первый квартал 2017 года остаются неизменными по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. При этом он подчеркнул, что в 2016 году эмиграция из Армении достигла рекордного уровня: страну покинули приблизительно 55 тыс. человек.

Экономист также представил  показатели рождаемости и смертности с момента провозглашения независимости Армении. 
В частности, по его словам, в 1990 году естественный прирост населения в Армении составил 80 тыс., смертность – 20-22 тыс., а самый низкий показатель рождаемости был зафиксирован в 2001 году (30 тыс. человек), смертность в тот же год составила более 25 тыс. 

«За первый квартал 2017 года уровни этих показателей практически сравнялись. К 2018-2019 году Армения столкнется с серьезной и глубокой проблемой сокращения численности населения, которая не сможет быть решена за пару лет», - сказал Асатрян. 
Согласно официальным статистическим данным, численность постоянного населения республики на 1 апреля 2017 года составила 2 981,5 тыс. человек.

А.А.

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