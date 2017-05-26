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Армения

Спикер парламента Армении: «Я лечил и оперировал сотни азербайджанских детей» 26.05.2017 10:25

Спикер парламента Армении Ара Баблоян сообщил иностранным дипломатам о том, что оперировал сотни азербайджанских детей.

Об этом он сказал 25 мая на встрече с делегацией Комиссии по внешним связям Европарламента во главе с ее председателем Дэвидом Макалистером, передают армянские СМИ.

«Как врач, в советское время я лечил и оперировал сотни азербайджанских детей, и очень прискорбно, что сейчас мы теряем нашу молодежь», - сказал он, отметив, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен переговорным путем.

На встрече стороны обменялись мнениями о новом рамочном соглашении ЕС – Армения, которое будет подписано в недалеком будущем, а также путях разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Европарламентарии посетили Армению в рамках визита в три республики Южного Кавказа.

А.А.

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