Президент Армении Серж Саргсян 25 мая назначил несколько министров.

Ваче Габриелян снова стал министром международной экономической интеграции и реформ. Кроме того, он получил пост вице-премьера Армении, сообщают армянские СМИ.

Виген Саркисян переназначен на должность министра обороны, Эдвард Налбандян по-прежнему руководит МИД Армении.

Сурен Караян опять возглавил Министерство экономического развития и инвестиций, Вардан Арамян - Минфин, Ваан Мартиросян - Минтранс. Ашот Манукян остался на посту министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Игнатий Аракелян - главы Минсельхоза, Грануш Акопян - министра диаспоры.

Фактически, новое назначение только одно: Давид Арутюнян спустя десять лет снова стал министром юстиции, а экс-глава Минюста Арпине Ованнисян ушла в Национальное собрание.

На данный момент вакантными остаются должности министра здравоохранения, министра культуры, министра образования и науки, министра охраны природы, министра по чрезвычайным ситуациям, министра спорта и по делам молодежи, министра территориального управления и развития, министра труда и по социальным вопросам.

Правительство Армении по закону формируется в двадцатидневный срок после назначения премьера, Карен Карапетян был переназначен 18 мая.

А.А.