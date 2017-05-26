Дом приемов правительства и национальный почтовый оператор Армении «Айпост» (Армпочта) будут выставлены на приватизацию.

Они включены в программу приватизации на 2017-20 годы, одобренную на заседании правительства, сообщают армянские СМИ.

Как отметил в ходе заседания правительства начальник Управления по управлению госимуществом Арман Саакян, всего на приватизацию выставлено 24 государственных объекта.

В числе наиболее известных зданий, которые перейдут в частную собственность, указываются киностудия «Арменфильм» им. Амо Бек-Назаряна , «Армавтовокзал» (Котайкская область), пакет государственных акций «Ереванского ювелирного завода», НИИ курортологии и физиотерапии, Национальный центр онкологии им. Фанарджяна, Научный центр кожно-венерологической медицины, Центр производства радиоизотопов.

В список объектов, выставленных на приватизацию, вошли также ЗАО «Разданский спорткомплекс» (Ереван), ЗАО «Центр конного спорта» (Ереван), гостиничный комплекс на берегу озера Севан «Капутак», госдоля в заводе по производству минеральных мод «Бюрег» (Котайк), госдоля в ЗАО «Двин концерн», ЗАО «Главный спорткомплекс Цахкадзора» и ряд менее крупных объектов.

В результате продажи всех 24 компаний государство ожидает получить 35-36 млрд драмов (около $74 млн).

А.А.