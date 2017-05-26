USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Армения

В Армении задержали за взятку главу таможенного пункта на границе с Грузией 26.05.2017 14:04

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали по делу о взяточничестве начальника таможенного пункта «Бавра» на границе с Грузией, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры (ГП) страны.

«На основании доказательств, которые были получены в результате широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП полиции и Специальной следственной службы, 25 мая в рамках дела о взяточничестве были задержаны директор занимающегося брокерской деятельностью ООО и начальник таможенного пункта «Бавра» (на границе с Грузией)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело было возбуждено в ГУБОП по статьям «Получение и дача взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Коммерческая взятка». Генеральная прокуратура поручила расследование дела Специальной следственной службе Армении.

«В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП, были получены сведения о том, что руководители и сотрудники ряда организаций, физлица вступили при посредничестве работников брокерской компании в сговор с должностными лицами таможенной службы для организации импорта и экспорта товаров по пониженным ставкам, заплатив за это взятку», — заявили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

212количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОАзербайджанец оказался самым богатым наследником России по версии Forbes - ФОТОПассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕО«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» - ВИДЕОМинобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулумаСМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святогоФанат «МЮ»: «Златан, останься в команде, и ты сможешь переспать с моей женой» – ФОТОКак сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТОКак символ единства. После теракта в Манчестере мусульмане приносили спасателям воду и еду - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 мая14:43 «Кяпяз» расстался еще с тремя легионерами14:36 В Азербайджане учителя, показавшие очень слабый результат на диагностическом оценивании знаний, будут сокращены14:28 Очищено от мин свыше 2,15 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО14:20 27 мая в Баку и на Абшероне тепло и без осадков14:12 Команда сезона Лиги Европы УЕФА - ФОТО14:04 В Армении задержали за взятку главу таможенного пункта на границе с Грузией14:00 12-летнему мальчику во время телеэфира подарили $25 тыс. на реализацию его проекта – ФОТО – ВИДЕО13:56 В прифронтовой зоне отметили День Республики – ФОТО13:50 Белла Хадид вновь шокировала Канны «голым» платьем – ФОТО13:48 Состоялся официальный прием по случаю 28 Мая - Дня Республики13:39 Геннадий Орлов: «Матч ТВ» – банкрот. Они с Тиной потратили трехлетний бюджет за полтора года» - ВИДЕО13:36 Успешно реализуемый в Азербайджане проект ABAD нацелен на государственную поддержку семейного бизнеса13:32 В Баку вынесен суровый приговор педофилам, напавшим на девочку13:26 Вспоминая Ильяса Эфендиева13:18 Завершено следствие по делу блогера Александра Лапшина