Армяне для урегулирования нагорно-карабахского конфликта предлагают захватить Баку.

Для реализации этого «грандиозного» плана представители «самого древнего» народа на Кавказе просят помощи у Бога.

С подобным заявлением выступил в интервью армянским СМИ первый командир «сил самообороны» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, Аркадий Карапетян.

«Я предлагаю: берем Баку, и вопрос окончательно закрываем. А для того чтобы взять Баку, мы должны привести нашу нацию в порядок. И именно так и будет - независимо от того, кто и что говорит, даже независимо от желания хозяев мира. Им кажется, что решают они, но решают не они: это будет решать народ, попросим Бога помочь нам решить этот вопрос», - сказал он.

Информационное агентство 1news.az неоднократно писало о том, как армянские власти прибегают к традиционной политике оболванивания своих граждан, как только в Армении усиливаются всенародный психоз и страх, связанные с намерением Азербайджана восстановить свою территориальную целостность.

Сразу же в ход идут национальные «герои», «коммандосы», «азатамартики», которые начинают делать уму непостижимые заявления, говорить «о всесилии», «мощи», «силе духа», «отваге» армянских воинов.

Так, на днях «азатамартик» (коими в Армении называют участвующих в боевых действиях в Карабахе головорезов) Ваан Тер-Казарян в интервью армянским СМИ заявил, что при захвате азербайджанских земель 28 армян разгромили (внимание!) ни больше, ни меньше целых 2 000 (!!!) азербайджанцев. Тогда же в Баку посоветовали «азатамартику» показаться психиатру.

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А.А.