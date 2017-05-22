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Армения

Поднятый в Ереване британцами флаг ЛГБТ взбесил армян – ФОТО 22.05.2017 12:31

В Ереване прошла акция протеста против поднятого посольством Великобритании в Армении флага ЛГБТ в день борьбы с гомофобией 17 мая.

Армянские активисты расценили это как агитацию, потребовали отставки посла Великобритании, сообщает «Кавказский узел».

19 мая члены общественного движения «Во имя закона» в Ереване собрались перед посольством Великобритании и потребовали отставки посла Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнворт.

Участники акции держали в руках плакаты, на которых были написаны требования прекратить пропаганду ЛГБТ и призыв уважать Армению.

Член организации «Во имя закона» Цовинар Костанян отметила, что «агитация не входит в полномочия посольства».

«Мы требуем, чтобы британское посольство публично попросило извинение у армянской общественности, потому что вести агитацию – значит вторгнуться во внутренние дела страны. Удивительно то, что флаг ЛГБТ развевается не рядом с флагом Великобритании, а вместо него», - заявила Костанян.

Протестные акции против ЛГБТ и преследование представителей этого сообщества свидетельствуют о серьезных проблемах с правами человека в Армении, считает руководитель общественной организации Pink Armenia Мамикон Овсепян.

«Природа, сущность и права человека в Армении не учитываются, человек подвергается давлению, унижению», - сказал он.

По его мнению, на протестной акции в Ереване прозвучал призыв к агрессии и при этом «присутствовал предводитель церкви, которая пропагандирует толерантность, любовь к ближним».

«Нетерпимость присуща армянскому обществу, и она может исчезнуть лишь тогда, когда медиа станет независимым, не будет контролироваться властями, когда люди будут иметь возможность получить разностороннее, не ограничивающее образование», - отметил Овсепян, добавив, что «агрессия идет от страха, а страх – от безграмотности».

По мнению жительницы Еревана Люси Кочарян, то, что по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Армения занимает 47-е место, «говорит о неинформированности и принципиальном нежелании приобрести знания».

Кочарян отметила, что «в армянском обществе существует ряд мифов, которые способствуют укреплению гомофобии».

По ее словам, люди уверены, что гомосексуальность – это болезнь, что на самом деле, не так.

«Люди уверены, что гомосексуальность можно излечить, они боятся, что это заразно и боятся, что фильмы, книги о представителях сексуальных меньшинств могут повлиять на других», - сказала Кочарян.

Коалиция «Против насилия женщин» в связи с неделей борьбы против гомофобии и трансфобии 19 мая выступила с заявлением, в котором поднимает проблемы с правами женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в Армении.

По данным коалиции, «ЛБТ женщин дискриминируют, подвергают насилию, подавляют, унижают, очень часто от них отрекаются семьи». 

«В стране, которая на конституционном уровне приняла право человека как наивысшую ценность по сравнению с другими, эти женщины имеют меньше прав на счастье и на достойную жизнь», - сказано в заявлении.

А.А.

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