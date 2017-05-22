В целях изучения возможностей для сотрудничества в области обороны между Арменией и Индией, в Индию с рабочим визитом 16-20 мая отбыла делегация министерства обороны РА во главе с министром Левоном Айвазяном.

На встрече индийскую делегацию возглавлял секретарь по вопросам планирования и международного сотрудничества МО Шамбу Кумаран, сообщают армянские СМИ.

Стороны подчеркнули, что на фоне дружественных отношений двух стран и наличия высокого политического диалога существует большой потенциал для активизации сотрудничества в оборонной сфере.

Стороны также отметили общность подходов двух стран к вопросам региональной и международной повестки и выразили готовность к продолжению сотрудничества в международных структурах.

В рамках визита армянская делегация побывала в различных воинских частях Индии, а также на военных предприятиях. Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере ВПК.

А.А.