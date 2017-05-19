Армения будет импортировать российское вооружение без НДС.

Такое решение было принято на заседании правительства РА в четверг.

По словам и.о. министра финансов Вардана Арамяна, действие законопроекта «Об освобождении от НДС импорта продукции исключительно оборонного назначения в рамках межгосударственных договоров Республики Армения и Российской Федерации» распространяется на продукцию исключительно оборонного назначения, которая будет приобретаться у России, сообщают армянские СМИ.

Ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что Армения будет продолжать диалог с Россией о возможности приобретения вооружений.

Сообщалось, что Армения закупит у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек») с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

Кредит используется армянской стороной на финансирование до 90% стоимости каждого из контрактов на поставку продукции с расчетами в российских рублях.

Авансовые платежи составляют не менее 10% стоимости каждого контракта и осуществляются армянской стороной в пользу российских уполномоченных организаций в российских рублях.

А.А.