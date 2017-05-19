Если Серж Саргсян подписывает указ о проведении призыва, то параллельно этому он должен представлять себе и дать ответ на вопрос о том, куда и для чего идут призывники, тогда как с 20 апреля по 14 мая в армянской армии погибло 11 солдат.

Об этом заявил армянский правозащитник Рубен Мартиросян, комментируя стартовавший летний призыв, передают армянские СМИ.

По словам правозащитника, главным виновником и основным ответственным за происходящие в армии убийства является Серж Саргсян, так как существующая система была создана именно им.

«Эта существующая система, эта система прокуратуры, следственная система, военная полиция, которые действуют в настоящее время, созданы именно им. Система, призванная предотвращать убийства, выполняет возложенные на нее функции с точностью наоборот. Она полностью коррумпирована и полностью разваливает армию. У нас есть воинские части, где вместо воинского устава действуют «воровские», а то и «лже-воровские» законы, а те, кто уклоняется от них, оказываются в военной полиции, где в условиях жестоких избиений из солдат насильно выбивают признания. Такова сегодня наша армия», – сказал Мартиросян.

По его словам, среди солдат часто действуют неуставные отношения, сложившиеся в результате неписаных законов, установленных офицерами.

«Искажение армии начинается с военной полиции, где есть изоляторы, в которых, как я уже сказал, избивают солдат, исходя из личных или групповых интересов, из них выбывают признания в тяжких преступлениях, в результате чего реальные преступники, причины, порождающие преступления, скрываются, и в результате чего армия еще больше дискредитируется, в воинских частях, среди солдат возникает напряженность, что чревато уже новыми преступлениями и случаями самоубийств», – отметил правозащитник.

Он указал, что во время призыва продолжает оставаться тревожным призыв в армию молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем, что говорит о том, что коррупция в армии достигла своего пика.

Также тревожен тот факт, что на передовой линии служат только сыновья из необеспеченных семей, равенства не существует.

«Все это те тревожные проблемы, которые на протяжении лет накапливались в армии, но объявляющий этот призыв – брат Сашика, палец о палец не ударяет для того, чтобы изменить ситуацию, хотя прекрасно осведомлен о царящей в армии позорной ситуации», – заключил правозащитник Рубен Мартиросян.

1news.az неоднократно рассказывал о том, как устроена преступная группировка Саргсяна, захватившая власть, об использовании дипломатического паспорта и служебной машины посольства Армении представителями преступного мира.

Креме того, по данным российского сайта «Версии», с началом президентства Сержа Саргсяна началось резкое проникновение в высшие структуры государственного управления уличных криминальных элементов, что привело к значительному росту преступности (подробности данного расследования можно прочесть на нашем сайте).

С подробностями можно ознакомиться по нижеприведенным ссылкам:

Грабители Армении - АНАЛИТИКА - ЧАСТЬ II

Грабители Армении – Часть III – «Арменчик», «Лиска», «Красавчик Арут» и другая «братва»

Грабители Армении - АНАЛИТИКА - ЧАСТЬ IV

А.А.