Статус-кво по Карабаху может измениться только при всеобъемлющем решении.

Об этом заявил в Национальном Собрании 18 мая президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к депутатам парламента нового созыва, сообщают армянские СМИ.

«…Армения не раз высказывалась за нахождение компромисса на основе признания права народа Арцаха (имеются в виду сепаратисты, проживающие на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе) на самоопределение. Этот принцип был заложен в Казанском документе. Хотя он не был принят Азербайджаном, но и не был сдан ОБСЕ на хранение и остается последним рабочим документом. Мы не хотим сохранять статус-кво ни днем больше. Не хотим возлагать на плечи будущих поколений тяжесть решения вопроса. И именно этим вызваны наши совместные усилия по поиску решений вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - отметил Саргсян, добавив, что никакие договоренности 90-х во внимание приниматься не должны.

Напомним, что ранее первый президент Армении Л.Тер-Петросян (1991-1998 гг.) в эфире армянского телеканала «Кентрон» заявил, что территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры.

«Вопрос возврата территорий зависит не от нас и не от Азербайджана, а от инстанции, которая уполномочена решить конфликт (Минская группа ОБСЕ). Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями», - сказал Л.Тер-Петросян

В декабре 1997 года Минская группа предлагала поэтапный план разрешения конфликта. План был направлен на прекращение вооруженного противостояния. Он отличался от предыдущего пакета тем, что вооруженные подразделения должны были выводиться со своих позиций поэтапно, а в районе боевых действий должны были быть размещены миротворцы ОБСЕ, способные предотвратить неожиданные нападения с обеих сторон.

Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, согласно плану, оставался под контролем армянских вооруженных сил, а для определения окончательного статуса Нагорного Карабаха создавалась совместная армяно-азербайджанская комиссия.

3 февраля 1998 года президент Армении Левон Тер-Петросян уходит в отставку на волне обвинений в чрезмерных уступках Азербайджану.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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А.А.